Рейтинг@Mail.ru
Корабль Starship приводнился в Индийском океане - РИА Новости, 25.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Супертег Наука 2021январь - РИА Новости, 1920, 14.10.2019
Наука
 
03:08 25.07.2026
Корабль Starship приводнился в Индийском океане

Корабль Starship по плану приводнился в Индийском океане в рамках 13-го теста

© Фото : SpaceX/XStarship вернулся на Землю после испытательного полета
Starship вернулся на Землю после испытательного полета - РИА Новости, 1920, 25.07.2026
© Фото : SpaceX/X
Starship вернулся на Землю после испытательного полета. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Верхняя ступень космического корабля Starship компании SpaceX совершила контролируемый спуск и мягкое приводнение в акватории Индийского океана.
  • В ходе 13-го тестового полета корабль должен был выполнить ряд ключевых задач: вывести на суборбитальную траекторию 20 тестовых спутников Starlink V3, повторно включить один из двигателей Raptor в открытом космосе и протестировать новые методы контроля теплозащитного экрана.
ВАШИНГТОН, 25 июл - РИА Новости. Верхняя ступень космического корабля Starship компании SpaceX совершила контролируемый спуск и мягкое приводнение в акватории Индийского океана в рамках своего 13-го тестового полета, согласно прямой трансляции.
Корабль мягко опустился на воду в 2.57 мск, следует из данных прямой трансляции SpaceX.
В ходе полета, который продлился чуть более часа, корабль, согласно данным SpaceX, должен был выполнить ряд ключевых задач: вывести на суборбитальную траекторию 20 тестовых спутников Starlink V3, повторно включить один из двигателей Raptor в открытом космосе и протестировать новые методы контроля теплозащитного экрана.
Тестовый полет Starship - РИА Новости, 1920, 25.07.2026
SpaceX успешно провела 13-й тестовый запуск корабля Starship
01:55
 
НаукаНаукаКосмос - РИА НаукаSpaceXВ миреИндийский океан
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала