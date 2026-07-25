Корабль Starship приводнился в Индийском океане

В ходе полета, который продлился чуть более часа, корабль, согласно данным SpaceX, должен был выполнить ряд ключевых задач: вывести на суборбитальную траекторию 20 тестовых спутников Starlink V3, повторно включить один из двигателей Raptor в открытом космосе и протестировать новые методы контроля теплозащитного экрана.