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Действие СНВ-3 не продлили из-за позиции Вашингтона, заявил Гатилов - РИА Новости, 25.07.2026
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08:10 25.07.2026 (обновлено: 08:14 25.07.2026)
Действие СНВ-3 не продлили из-за позиции Вашингтона, заявил Гатилов

Гатилов: СНВ-3 не продлили из-за позиции США о возвратном ядерном потенциале

© AP Photo / Julio CortezФлаги США в Вашингтоне
Флаги США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 25.07.2026
© AP Photo / Julio Cortez
Флаги США в Вашингтоне. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Действие СНВ-3 не было продлено из-за позиции Вашингтона.
  • США заявили о готовности оперативно задействовать так называемый возвратный потенциал и переоборудовать под доставку ядерного оружия часть своих самолетов.
  • На официальном уровне о прямом наращивании числа ядерных боезарядов США пока речи не ведут.
ЖЕНЕВА, 25 июл - РИА Новости. Действие СНВ-3 не было продлено из-за позиции Вашингтона, который заявил о готовности задействовать возвратный ядерный потенциал, заявил РИА Новости постоянный представитель РФ при ООН в Женеве Геннадий Гатилов.
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"В феврале этого года из-за позиции Вашингтона не был продлен срок действия Договора о СНВ. Проигнорировав ранее выдвинутое нами конструктивное предложение по поддержанию сдержанности и предсказуемости в стратегической сфере, американцы заявили, что теперь у них есть "свобода рук" и они могут действовать с позиции силы", - сказал дипломат.
Он отметил, что на официальном уровне о прямом наращивании числа ядерных боезарядов США пока речи не ведут.
"Но они уже подтвердили готовность оперативно задействовать так называемый возвратный потенциал и переоборудовать под доставку ядерного оружия часть своих самолетов. Мы, кстати, давно говорили о неправомерном выводе США из засчета по ДСНВ нескольких десятков платформ доставки", - сказал Гатилов.
Президент России Владимир Путин до этого объявлял, что после истечения срока ДСНВ Россия готова продолжить в течение года придерживаться ограничений в соответствии с документом. Он пояснил, что шаги по соблюдению ограничений в соответствии с договором принесут результат, если США ответят взаимностью. Президент США Дональд Трамп называл предложение Путина по ДСНВ хорошей идеей, сообщал ряд СМИ.
При этом официальной реакции из Вашингтона не последовало, Россия объявила, что с истечением в феврале ДСНВ больше не считает себя связанной обязательствами по договору.
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