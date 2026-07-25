Действие СНВ-3 не продлили из-за позиции Вашингтона, заявил Гатилов

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"В феврале этого года из-за позиции Вашингтона не был продлен срок действия Договора о СНВ. Проигнорировав ранее выдвинутое нами конструктивное предложение по поддержанию сдержанности и предсказуемости в стратегической сфере, американцы заявили, что теперь у них есть "свобода рук" и они могут действовать с позиции силы", - сказал дипломат.