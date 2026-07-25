В Таганрогском заливе нашли следы, предположительно, нефтепродуктов

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 25 июл - РИА Новости. Следы вещества, похожего на нефтепродукты, снова обнаружили на побережье Таганрогского залива в Ростовской области, загрязнение устранено, сообщила глава Таганрога Светлана Камбулова.

Как она информировала ранее, через несколько дней после атаки БПЛА на мазутный терминал, в районе Богудонии (район на берегу Таганрогского залива) были обнаружены следы вещества, похожего на нефтепродукты. Специалисты отобрали пробы воды, почвы и самого вещества для исследований.