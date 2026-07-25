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В Таганрогском заливе нашли следы, предположительно, нефтепродуктов - РИА Новости, 25.07.2026
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13:22 25.07.2026
В Таганрогском заливе нашли следы, предположительно, нефтепродуктов

Камбулова: в Таганрогском заливе нашли следы вещества, похожего на нефтепродукты

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкТаганрогский залив
Таганрогский залив - РИА Новости, 1920, 25.07.2026
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Таганрогский залив. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • На побережье Таганрогского залива в Ростовской области снова обнаружили следы вещества, похожего на нефтепродукты.
  • Загрязнение было оперативно устранено.
  • Городской штаб и волонтеры продолжают ежедневный мониторинг акватории и береговой линии.
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 25 июл - РИА Новости. Следы вещества, похожего на нефтепродукты, снова обнаружили на побережье Таганрогского залива в Ростовской области, загрязнение устранено, сообщила глава Таганрога Светлана Камбулова.
Как она информировала ранее, через несколько дней после атаки БПЛА на мазутный терминал, в районе Богудонии (район на берегу Таганрогского залива) были обнаружены следы вещества, похожего на нефтепродукты. Специалисты отобрали пробы воды, почвы и самого вещества для исследований.
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"Продолжаем держать на контроле ситуацию с возможными выбросами нефтепродуктов на побережье Таганрогского залива. В районе Богудонии при совместном обследовании снова были обнаружены следы вещества, похожего на нефтепродукты", - написала она на платформе "Макс". Загрязнение оперативно устранено, уточнила глава.
Она добавила, что ежедневный мониторинг акватории и береговой линии продолжается: городской штаб и волонтеры проводят осмотр побережья дважды в день, мониторинг состояния берега и качества воды ведется непрерывно.
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ПроисшествияРостовская областьТаганрогСветлана Камбулова
 
 
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