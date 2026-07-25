СК возбудил дело после атаки ВСУ на Запорожскую области

Краткий пересказ от РИА ИИ
- СК России возбудил уголовное дело по факту террористической атаки в Запорожской области.
- В результате ночной атаки ВСУ на туристические базы в регионе погибло 11 человек, в том числе четверо детей, еще 16 пострадали.
МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. СК РФ возбудил уголовное дело по факту террористической атаки в Запорожской области, сообщил губернатор Евгений Балицкий.
"Следственный комитет Российской Федерации уже возбудил уголовное дело по факту террористической атаки. Все виновные в гибели мирных людей, и прежде всего - детей, понесут заслуженное наказание", - сообщил Балицкий в своем Telegram-канале.
По его словам, что все пострадавшие госпитализированы, медицинская помощь оказывается в полном объеме.
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22 июня 2022, 17:18