СК возбудил дело после атаки ВСУ на Запорожскую области

МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. СК РФ возбудил уголовное дело по факту террористической атаки в Запорожской области, сообщил губернатор Евгений Балицкий.

По его словам, что все пострадавшие госпитализированы, медицинская помощь оказывается в полном объеме.