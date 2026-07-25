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СК возбудил дело после атаки ВСУ на Запорожскую области - РИА Новости, 25.07.2026
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16:11 25.07.2026 (обновлено: 16:27 25.07.2026)
СК возбудил дело после атаки ВСУ на Запорожскую области

СК возбудил уголовное дело после атаки ВСУ на Запорожскую области

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Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 25.07.2026
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • СК России возбудил уголовное дело по факту террористической атаки в Запорожской области.
  • В результате ночной атаки ВСУ на туристические базы в регионе погибло 11 человек, в том числе четверо детей, еще 16 пострадали.
МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. СК РФ возбудил уголовное дело по факту террористической атаки в Запорожской области, сообщил губернатор Евгений Балицкий.
Ранее Балицкий сообщал, что в результате ночной атаки ВСУ на туристические базы в регионе погибло 11 человек, в том числе четверо детей, еще 16 пострадали, в том числе пятеро детей.
"Следственный комитет Российской Федерации уже возбудил уголовное дело по факту террористической атаки. Все виновные в гибели мирных людей, и прежде всего - детей, понесут заслуженное наказание", - сообщил Балицкий в своем Telegram-канале.
По его словам, что все пострадавшие госпитализированы, медицинская помощь оказывается в полном объеме.
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