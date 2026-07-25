СК: обвиняемые в подготовке терактов в Пятигорске знали о взрывчатке

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Пятигорске были сорваны приготовления к двойному теракту против правоохранителей, задержаны две россиянки.
- По заявлению руководителя следственного управления СКР по Ставропольскому краю, женщины знали о взрывчатке в полученных от украинских кураторов рюкзаках.
- Благодаря своевременному выявлению и действиям сотрудников МВД и ФСБ удалось избежать жертв.
НАЛЬЧИК, 25 июл – РИА Новости. Женщины, обвиняемые в подготовке терактов против силовиков в Пятигорске, знали о взрывчатке в полученных от украинских кураторов рюкзаках, заявил в интервью РИА Новости руководитель следственного управления СКР по Ставропольскому краю Александр Перепелицын.
В июне в ЦОС ФСБ сообщили, что силовики в Пятигорске сорвали задуманный спецслужбами Украины двойной теракт против правоохранителей, были задержаны две россиянки. По данным следствия, 19-летняя и 47-летняя фигурантки приехали из Москвы в Пятигорск и 20 июня забрали из тайников рюкзаки, в которых были самодельные взрывные устройства. На подходе к КПП одного из силовых ведомств 19-летняя девушка была задержана. Также силовики задержали и 47-летнюю женщину, которая тоже должна была доставить взрывчатку к месту теракта.
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"Свою осведомленность о содержимом "посылок" они (женщины – ред.) отрицают, но вызывает большие сомнения их версия о том, что можно получить задание от неизвестного через Telegram-канал, отнести рюкзак с неизвестным содержимым на КПП силового ведомства и при этом не заподозрить неладное. Такая наивность вызывает обоснованные сомнения. По версии следствия, они пошли на преступления в расчете, что удастся заработать и все обойдется, как и ранее, без последствий", - сказал Перепелицын.
Руководитель регионального СУСК России уточнил, что только благодаря своевременному выявлению, бдительности сотрудников МВД и ФСБ и обезвреживанию взрывных устройств удалось избежать жертв.