СК: обвиняемые в подготовке терактов в Пятигорске знали о взрывчатке

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"Свою осведомленность о содержимом "посылок" они (женщины – ред.) отрицают, но вызывает большие сомнения их версия о том, что можно получить задание от неизвестного через Telegram-канал, отнести рюкзак с неизвестным содержимым на КПП силового ведомства и при этом не заподозрить неладное. Такая наивность вызывает обоснованные сомнения. По версии следствия, они пошли на преступления в расчете, что удастся заработать и все обойдется, как и ранее, без последствий", - сказал Перепелицын.