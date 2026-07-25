Рейтинг@Mail.ru
СК: обвиняемые в подготовке терактов в Пятигорске знали о взрывчатке - РИА Новости, 25.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:14 25.07.2026
СК: обвиняемые в подготовке терактов в Пятигорске знали о взрывчатке

СК: женщины, готовившие теракты в Пятигорске, знали о взрывчатке в их рюкзаках

© Фото : СК РоссииАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 25.07.2026
© Фото : СК России
Автомобиль Следственного комитета России . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Пятигорске были сорваны приготовления к двойному теракту против правоохранителей, задержаны две россиянки.
  • По заявлению руководителя следственного управления СКР по Ставропольскому краю, женщины знали о взрывчатке в полученных от украинских кураторов рюкзаках.
  • Благодаря своевременному выявлению и действиям сотрудников МВД и ФСБ удалось избежать жертв.
НАЛЬЧИК, 25 июл – РИА Новости. Женщины, обвиняемые в подготовке терактов против силовиков в Пятигорске, знали о взрывчатке в полученных от украинских кураторов рюкзаках, заявил в интервью РИА Новости руководитель следственного управления СКР по Ставропольскому краю Александр Перепелицын.
В июне в ЦОС ФСБ сообщили, что силовики в Пятигорске сорвали задуманный спецслужбами Украины двойной теракт против правоохранителей, были задержаны две россиянки. По данным следствия, 19-летняя и 47-летняя фигурантки приехали из Москвы в Пятигорск и 20 июня забрали из тайников рюкзаки, в которых были самодельные взрывные устройства. На подходе к КПП одного из силовых ведомств 19-летняя девушка была задержана. Также силовики задержали и 47-летнюю женщину, которая тоже должна была доставить взрывчатку к месту теракта.
«
"Свою осведомленность о содержимом "посылок" они (женщины – ред.) отрицают, но вызывает большие сомнения их версия о том, что можно получить задание от неизвестного через Telegram-канал, отнести рюкзак с неизвестным содержимым на КПП силового ведомства и при этом не заподозрить неладное. Такая наивность вызывает обоснованные сомнения. По версии следствия, они пошли на преступления в расчете, что удастся заработать и все обойдется, как и ранее, без последствий", - сказал Перепелицын.
Руководитель регионального СУСК России уточнил, что только благодаря своевременному выявлению, бдительности сотрудников МВД и ФСБ и обезвреживанию взрывных устройств удалось избежать жертв.
Кадры с места ликвидации агента Киева - РИА Новости, 1920, 21.07.2026
В Тюмени ФСБ ликвидировала агента Киева, готовившего теракт
21 июля, 09:51
 
ПроисшествияПятигорскСтавропольский крайУкраинаФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Россия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала