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СК раскрыл покушение на начальника УСИН, совершенное в Херсоне в 2022 году - РИА Новости, 25.07.2026
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09:51 25.07.2026
СК раскрыл покушение на начальника УСИН, совершенное в Херсоне в 2022 году

СК по видео в интернете раскрыл покушение на начальника УСИН в Херсоне

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 25.07.2026
© РИА Новости / Максим Блинов
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Следователи СК раскрыли теракт, совершенный украинскими националистами в отношении начальника УСИН Евгения Соболева в 2022 году.
  • Преступление было раскрыто благодаря видеозаписям, найденным на видеохостингах и в социальных сетях.
  • Один из фигурантов осужден на 17 лет лишения свободы, второй объявлен в розыск и заочно приговорен к пожизненному лишению свободы, третий скончался до раскрытия преступления.
ГЕНИЧЕСК, 25 июл – РИА Новости. Следователи СК РФ раскрыли благодаря видео в интернете теракт, который совершили украинские националисты в 2022 году в отношении начальника управления службы исполнения наказаний (УСИН) Евгения Соболева, рассказал РИА Новости руководитель СК РФ по Херсонской области генерал-майор юстиции Дмитрий Маликов.
По его словам, летом 2022 года в Херсоне украинские националисты совершили теракт. В результате тяжелые ранения получил начальник УСИН по Херсонской области Соболев.
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Несколько лет преступление оставалось нераскрытым, однако в 2024 году следователи-криминалисты регионального управления СК нашли на видеохостигах ролики, а также посты в тематических группах в социальных сетях, касающиеся случившегося. В дальнейшем правоохранителям удалось найти в интернете видео, на котором было отчетливо видно лица исполнителей теракта.
Следователям удалось выйти на журналиста, снявшего видео, а затем и на непосредственных исполнителей и соучастников преступления.
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"Местонахождение фигурантов было установлено и их задержали. Они подтвердили свое участие в покушении на убийство Соболева", - сказал Маликов.
Он добавил, что по показаниям одного из них, к организации теракта был причастен бывший сотрудник органов полиции Украины, являвшийся ярым приверженцем проукраинской идеологии. Под его руководством была создана преступная группа со строго распределенными ролями в подготовке и реализации теракта в Херсоне: один из участников следил за жертвой, другой обеспечивал мобильность группы, а третий должен был установить взрывчатку и привести ее в действие.
С учетом установленных обстоятельств действия членов группы были квалифицированы как акт международного терроризма, отметил Маликов.
Он добавил, что один из фигурантов был осужден на 17 лет лишения свободы, второй – объявлен в розыск и заочно приговорен к пожизненному лишению свободы, а третий фигурант скончался до раскрытия преступления.
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