СК раскрыл покушение на начальника УСИН, совершенное в Херсоне в 2022 году

Краткий пересказ от РИА ИИ Следователи СК раскрыли теракт, совершенный украинскими националистами в отношении начальника УСИН Евгения Соболева в 2022 году.

Преступление было раскрыто благодаря видеозаписям, найденным на видеохостингах и в социальных сетях.

Один из фигурантов осужден на 17 лет лишения свободы, второй объявлен в розыск и заочно приговорен к пожизненному лишению свободы, третий скончался до раскрытия преступления.

ГЕНИЧЕСК, 25 июл – РИА Новости. Следователи СК РФ раскрыли благодаря видео в интернете теракт, который совершили украинские националисты в 2022 году в отношении начальника управления службы исполнения наказаний (УСИН) Евгения Соболева, рассказал РИА Новости руководитель СК РФ по Херсонской области генерал-майор юстиции Дмитрий Маликов.

По его словам, летом 2022 года в Херсоне украинские националисты совершили теракт. В результате тяжелые ранения получил начальник УСИН по Херсонской области Соболев.

Несколько лет преступление оставалось нераскрытым, однако в 2024 году следователи-криминалисты регионального управления СК нашли на видеохостигах ролики, а также посты в тематических группах в социальных сетях, касающиеся случившегося. В дальнейшем правоохранителям удалось найти в интернете видео, на котором было отчетливо видно лица исполнителей теракта.

Следователям удалось выйти на журналиста, снявшего видео, а затем и на непосредственных исполнителей и соучастников преступления.

« "Местонахождение фигурантов было установлено и их задержали. Они подтвердили свое участие в покушении на убийство Соболева", - сказал Маликов.

Он добавил, что по показаниям одного из них, к организации теракта был причастен бывший сотрудник органов полиции Украины, являвшийся ярым приверженцем проукраинской идеологии. Под его руководством была создана преступная группа со строго распределенными ролями в подготовке и реализации теракта в Херсоне: один из участников следил за жертвой, другой обеспечивал мобильность группы, а третий должен был установить взрывчатку и привести ее в действие.

С учетом установленных обстоятельств действия членов группы были квалифицированы как акт международного терроризма, отметил Маликов.