В Сирии в ДТП с двумя автобусами погибли 35 человек

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Число жертв ДТП с двумя автобусами в Сирии возросло до 35.
- Пострадали 30 человек, и для эвакуации пострадавших министерство обороны направило вертолеты к месту происшествия.
МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Число жертв ДТП с двумя автобусами в Сирии возросло до 35, заявил в субботу директор департамента скорой помощи и чрезвычайных ситуаций министерства здравоохранения Сирии Наджиб ан-Нусаан.
Ранее СМИ сообщили о 19 жертвах столкновения двух автобусов на трассе Дамаск - Дейр-эз-Зор.
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"На данный момент число погибших в результате ДТП достигло 35, пострадали 30 человек", - цитирует чиновника госагентство SANA.
ДТП произошло между городами Эс-Сохна и Пальмира в пустыне. Министерство обороны направило вертолеты к месту происшествия для эвакуации пострадавших.
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