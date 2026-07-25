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В Сирии в ДТП с двумя автобусами погибли 35 человек - РИА Новости, 25.07.2026
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15:03 25.07.2026
В Сирии в ДТП с двумя автобусами погибли 35 человек

Ан-Нусаан: число жертв ДТП с двумя автобусами в Сирии возросло до 35

© Кадр видео из соцсетейПоследствия столкновения автобусов в Сирии
Последствия столкновения автобусов в Сирии - РИА Новости, 1920, 25.07.2026
© Кадр видео из соцсетей
Последствия столкновения автобусов в Сирии
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Число жертв ДТП с двумя автобусами в Сирии возросло до 35.
  • Пострадали 30 человек, и для эвакуации пострадавших министерство обороны направило вертолеты к месту происшествия.
МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Число жертв ДТП с двумя автобусами в Сирии возросло до 35, заявил в субботу директор департамента скорой помощи и чрезвычайных ситуаций министерства здравоохранения Сирии Наджиб ан-Нусаан.
Ранее СМИ сообщили о 19 жертвах столкновения двух автобусов на трассе Дамаск - Дейр-эз-Зор.
«
"На данный момент число погибших в результате ДТП достигло 35, пострадали 30 человек", - цитирует чиновника госагентство SANA.
ДТП произошло между городами Эс-Сохна и Пальмира в пустыне. Министерство обороны направило вертолеты к месту происшествия для эвакуации пострадавших.
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