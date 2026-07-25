В Сирии в ДТП с двумя автобусами погибли 35 человек

МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Число жертв ДТП с двумя автобусами в Сирии возросло до 35, заявил в субботу директор департамента скорой помощи и чрезвычайных ситуаций министерства здравоохранения Сирии Наджиб ан-Нусаан.