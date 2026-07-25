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Синоптик рассказал, какая погода ждет москвичей на следующей неделе - РИА Новости, 25.07.2026
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18:33 25.07.2026
Синоптик рассказал, какая погода ждет москвичей на следующей неделе

Синоптик Леус: на следующей неделе в Москве ожидаются дожди и грозы

© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанкПрохожие во время сильного дождя в Москве
Прохожие во время сильного дождя в Москве - РИА Новости, 1920, 25.07.2026
© РИА Новости / Пелагия Тихонова
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Прохожие во время сильного дождя в Москве. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • На следующей неделе в Москве ожидаются температура до плюс 26 градусов и дожди с грозами.
  • В понедельник температура воздуха составит около плюс 20 градусов, пройдут дожди.
  • Во вторник воздух прогреется до плюс 24–26 градусов, также ожидаются дожди и локальные грозы.
МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Температура воздуха до плюс 26 градусов и дожди с грозами ожидаются в Москве на следующей неделе, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
"В понедельник циклон пройдет практически через центр ЦФО и выйдет в Верхневолжье, оставляя столицу в своей тыловой части. В мегаполисе вновь не избежать дождей, а температура еще немного понизится, и днем – лишь около плюс 20 градусов", - написал Леус в своем Telegram-канале.
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Синоптик отметил, что вторник окажется одним из теплых дней – регион попадет в теплый сектор североатлантического циклонического вихря. В этот день в столице ожидаются дожди и локальные грозы, воздух прогреется до плюс 24-26 градусов.
"В ночь на среду по территории столицы пройдет холодный атмосферный фронт, после чего регион окажется в тыловой, холодной части циклона с центром над Карелией. Пройдут кратковременные дожди, прогремят грозы, и вновь далеко не июльская температура - максимум не превысит плюс 18 - плюс 20", - добавил он.
По словам Леуса, в четверг столичный регион останется в тылу уходящего на северо-восток Европейской России циклона. В Москве пройдут дожди, температура воздуха прогреется до плюс 20 градусов.
"Влияние циклона в пятницу станет менее заметным, и температура составит плюс 24 - плюс 26, однако это по-прежнему не исключает коротких дождей", - заключил синоптик.
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