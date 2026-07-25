Прохожие во время сильного дождя в Москве. Архивное фото

Прохожие во время сильного дождя в Москве

Синоптик рассказал, какая погода ждет москвичей на следующей неделе

Краткий пересказ от РИА ИИ На следующей неделе в Москве ожидаются температура до плюс 26 градусов и дожди с грозами.

В понедельник температура воздуха составит около плюс 20 градусов, пройдут дожди.

Во вторник воздух прогреется до плюс 24–26 градусов, также ожидаются дожди и локальные грозы.

МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Температура воздуха до плюс 26 градусов и дожди с грозами ожидаются в Москве на следующей неделе, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

"В понедельник циклон пройдет практически через центр ЦФО и выйдет в Верхневолжье, оставляя столицу в своей тыловой части. В мегаполисе вновь не избежать дождей, а температура еще немного понизится, и днем – лишь около плюс 20 градусов", - написал Леус в своем Telegram-канале

Синоптик отметил, что вторник окажется одним из теплых дней – регион попадет в теплый сектор североатлантического циклонического вихря. В этот день в столице ожидаются дожди и локальные грозы, воздух прогреется до плюс 24-26 градусов.

"В ночь на среду по территории столицы пройдет холодный атмосферный фронт, после чего регион окажется в тыловой, холодной части циклона с центром над Карелией . Пройдут кратковременные дожди, прогремят грозы, и вновь далеко не июльская температура - максимум не превысит плюс 18 - плюс 20", - добавил он.

По словам Леуса, в четверг столичный регион останется в тылу уходящего на северо-восток Европейской России циклона. В Москве пройдут дожди, температура воздуха прогреется до плюс 20 градусов.