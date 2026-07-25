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Российские школьники с начала года завоевали 27 медалей на олимпиадах - РИА Новости, 25.07.2026
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01:38 25.07.2026 (обновлено: 03:59 25.07.2026)
Российские школьники с начала года завоевали 27 медалей на олимпиадах

Российские школьники завоевали 27 медалей на пяти международных олимпиадах

© Фото : Минпросвещения РоссииРоссийские школьники, завоевавшие золотые медали по биологии на международной олимпиаде
Российские школьники, завоевавшие золотые медали по биологии на международной олимпиаде - РИА Новости, 1920, 25.07.2026
© Фото : Минпросвещения России
Российские школьники, завоевавшие золотые медали по биологии на международной олимпиаде. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Российские школьники с начала 2026 года завоевали 27 медалей, в том числе 23 золотые, на пяти основных международных предметных олимпиадах.
  • Наиболее успешно российские школьники выступили в естественно-научных дисциплинах, например, на II Открытой международной биологической олимпиаде и 56-й Международной олимпиаде по физике все участники российской команды получили золотые медали.
  • Подготовка школьников и их участие в турнирах организованы при поддержке Минпросвещения России в рамках федерального проекта «Все лучшее детям» нацпроекта «Молодежь и дети».
МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Российские школьники с начала года завоевали 27 медалей, в том числе 23 золотые, на пяти основных международных предметных олимпиадах, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минпросвещения.
"За первые семь месяцев 2026 года сборные команды российских школьников успешно выступили на пяти основных международных предметных олимпиадах. По итогам состязаний по биологии, географии, физике, химии и математике ребята получили 27 медалей: 23 золотые и четыре серебряные", — говорится в заявлении.
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В ведомстве подчеркнули, что наиболее успешно отечественные школьники выступили в естественно-научных дисциплинах. Например, на II Открытой международной биологической олимпиаде школьников основная сборная России завоевала шесть золотых медалей, а Тимур Узбеков из Тольятти стал абсолютным победителем соревнований.
Кроме того, на 56-й Международной олимпиаде по физике все пять участников российской команды были удостоены золотых медалей. Такой же стопроцентный результат сборная показала и на 58-й Международной химической олимпиаде: все четверо школьников получили золотые медали, а Арсений Гасаненко из Москвы стал абсолютным победителем.
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"Важно, что ребята ярко проявили себя в точных и естественных направлениях, которым уделяет особое внимание наш президент Владимир Владимирович Путин. Также ценим, что интеллектуальные звездочки зажигаются не только в столице, но и в разных регионах России", — приводятся в сообщении слова вице-премьера Дмитрия Чернышенко.

Отмечается, что высокие достижения являются закономерным итогом создания системы подготовки национальных сборных. В течение года они проходят учебно-тренировочные сборы, выступают на промежуточных международных турнирах, совершенствуют практические навыки и готовятся к главным интеллектуальным стартам.
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Подготовка школьников и их участие в турнирах организованы при поддержке Минпросвещения России в рамках федерального проекта "Все лучшее детям" нацпроекта "Молодежь и дети".
"Особенно значимо, что каждый участник основных сборных России возвращается с медалью. Это убедительное подтверждение того, что отечественная система образования воспитывает молодых людей, способных добиваться лучших результатов на мировой арене", – подчеркнул глава Минпросвещения Сергей Кравцов, слова которого приводят в пресс-службе ведомства.
Он добавил, что ведомство будет и дальше поддерживать школьников из всех регионов России, помогая каждому раскрыть свои способности и реализоваться.
В Минпросвещения напомнили, что в 2025 году по первым пяти основным олимпиадам у участников российских сборных было 25 медалей: 18 золотых, шесть серебряных и одна бронзовая. За весь 2025 год на восьми основных международных состязаниях отечественные школьники завоевали 44 медали, включая 33 золотые.
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