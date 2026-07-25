ВСУ потеряли свыше 265 военных в зоне действий "Севера" за сутки

МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли свыше 265 боевиков в зоне действий сил российской группировки войск "Север", улучшивших тактическое положение, сообщило в субботу министерство обороны РФ.

В Харьковской области нанесено поражение формированиям двух механизированных, мотопехотной бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Ивановка, Устиновка, Светличное, Радьково и Ольховатка.