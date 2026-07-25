ВСУ потеряли свыше 265 военных в зоне действий "Севера" за сутки

Краткий пересказ от РИА ИИ
- ВСУ за сутки потеряли свыше 265 военнослужащих в зоне действий сил российской группировки войск «Север».
- Подразделения группировки войск «Север» улучшили тактическое положение.
- Нанесено поражение живой силе и технике ВСУ в Сумской и Харьковской областях.
МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли свыше 265 боевиков в зоне действий сил российской группировки войск "Север", улучшивших тактическое положение, сообщило в субботу министерство обороны РФ.
Отмечается, что подразделения группировки войск "Север" улучшили тактическое положение. Нанесено поражение живой силе и технике механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Уланово, Садки и Рыжевка Сумской области.
В Харьковской области нанесено поражение формированиям двух механизированных, мотопехотной бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Ивановка, Устиновка, Светличное, Радьково и Ольховатка.
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