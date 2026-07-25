В Самарской области автомобиль столкнулся с пригородным поездом

Краткий пересказ от РИА ИИ
- 25 июля 2026 года в Сызранском районе Самарской области произошло столкновение легкового автомобиля Haval с пригородным поездом.
- В результате ДТП водитель автомобиля пострадал, а пассажирка погибла.
- По факту ДТП назначена проверка, движение других поездов на перегоне ограничено.
САРАТОВ, 25 июл - РИА Новости. Автомобиль столкнулся с пригородным поездом в Сызранском районе Самарской области, водитель машины пострадал, пассажирка погибла, сообщает Приволжская транспортная прокуратура.
"По предварительным данным, 25 июля 2026 года в дневное время на железнодорожном переезде, расположенном вблизи станции "Разъезд №3" в Сызранском районе, произошло столкновение легкового автомобиля марки Haval и пригородного поезда. В результате столкновения пострадал водитель, женщина-пассажир погибла", - говорится в сообщении надзорного ведомства в канале на платформе "Макс".
В транспортной прокуратуре добавили, что по факту ДТП назначена проверка.
Куйбышевская железная дорога уточнила, что авария произошла в 14.51 мск на железнодорожном переезде перегона Разъезд 3 – Переволоки. Водитель легкового автомобиля выехал на пути перед пригородным поездом № 7364 сообщением Сызрань – Жигулевское Море.
"Машинист поезда применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным, и столкновения избежать не удалось… Движение других поездов на данном перегоне осуществляется с ограничением скорости движения", - уточнили железнодорожники.