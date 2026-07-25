В Самарской области автомобиль столкнулся с пригородным поездом

В транспортной прокуратуре добавили, что по факту ДТП назначена проверка.

"Машинист поезда применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным, и столкновения избежать не удалось… Движение других поездов на данном перегоне осуществляется с ограничением скорости движения", - уточнили железнодорожники.