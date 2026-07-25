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В Самарской области автомобиль столкнулся с пригородным поездом - РИА Новости, 25.07.2026
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19:25 25.07.2026
В Самарской области автомобиль столкнулся с пригородным поездом

В Самарской области женщина погибла из-за столкновения автомобиля с поездом

© РИА Новости / Светлана Шевченко | Перейти в медиабанкМашина скорой помощи
Машина скорой помощи - РИА Новости, 1920, 25.07.2026
© РИА Новости / Светлана Шевченко
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • 25 июля 2026 года в Сызранском районе Самарской области произошло столкновение легкового автомобиля Haval с пригородным поездом.
  • В результате ДТП водитель автомобиля пострадал, а пассажирка погибла.
  • По факту ДТП назначена проверка, движение других поездов на перегоне ограничено.
САРАТОВ, 25 июл - РИА Новости. Автомобиль столкнулся с пригородным поездом в Сызранском районе Самарской области, водитель машины пострадал, пассажирка погибла, сообщает Приволжская транспортная прокуратура.
"По предварительным данным, 25 июля 2026 года в дневное время на железнодорожном переезде, расположенном вблизи станции "Разъезд №3" в Сызранском районе, произошло столкновение легкового автомобиля марки Haval и пригородного поезда. В результате столкновения пострадал водитель, женщина-пассажир погибла", - говорится в сообщении надзорного ведомства в канале на платформе "Макс".
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В транспортной прокуратуре добавили, что по факту ДТП назначена проверка.
Куйбышевская железная дорога уточнила, что авария произошла в 14.51 мск на железнодорожном переезде перегона Разъезд 3 – Переволоки. Водитель легкового автомобиля выехал на пути перед пригородным поездом № 7364 сообщением Сызрань – Жигулевское Море.
"Машинист поезда применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным, и столкновения избежать не удалось… Движение других поездов на данном перегоне осуществляется с ограничением скорости движения", - уточнили железнодорожники.
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ПроисшествияСызранский районСамарская областьСызраньКуйбышевская железная дорога
 
 
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