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В Красноярском крае месяц ищут рыбака - РИА Новости, 25.07.2026
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19:21 25.07.2026
В Красноярском крае месяц ищут рыбака

В Красноярском крае рыбака месяц ищут на реке Мана

CC BY-SA 4.0 / Antisuicide / Mana river / Cropped imageРека Мана
Река Мана - РИА Новости, 1920, 25.07.2026
CC BY-SA 4.0 / Antisuicide / Mana river / Cropped image
Река Мана. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • На реке Мана в Красноярском крае лодка с тремя мужчинами врезалась в поваленные деревья, инцидент произошел 27 июня.
  • Двое рыбаков смогли выбраться на берег, а третий мужчина пропал, его поиски продолжаются.
КРАСНОЯРСК, 25 июл - РИА Новости. Рыбак пропал в конце июня на реке Мана в Красноярском крае после того, как лодка с тремя мужчинами врезалась в поваленные деревья, сообщили РИА Новости в краевом главке МВД.
По данным главка, инцидент произошел 27 июня. На следующий день в полицию обратилась супруга рыбака, которая рассказала, что в селе Нарва в районе Акиловки перевернулась моторная лодка с тремя мужчинами. Маршрут пролегал в сторону деревни Кожелак по реке Мана.
"Двадцать седьмого июня… около 22 часов (18.00 мск) в районе Акиловки на опасном участке произошла остановка двигателя, и в результате чего один из мужчин потерял управление над лодкой и врезался в поваленные возле берега деревья", - говорится в сообщении.
Уточняется, что двое рыбаков смогли выбраться на берег, а третий мужчина пропал, его поиски продолжаются.
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