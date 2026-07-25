В Красноярском крае месяц ищут рыбака

Краткий пересказ от РИА ИИ На реке Мана в Красноярском крае лодка с тремя мужчинами врезалась в поваленные деревья, инцидент произошел 27 июня.

Двое рыбаков смогли выбраться на берег, а третий мужчина пропал, его поиски продолжаются.

КРАСНОЯРСК, 25 июл - РИА Новости. Рыбак пропал в конце июня на реке Мана в Красноярском крае после того, как лодка с тремя мужчинами врезалась в поваленные деревья, сообщили РИА Новости в краевом главке МВД.

По данным главка, инцидент произошел 27 июня. На следующий день в полицию обратилась супруга рыбака, которая рассказала, что в селе Нарва в районе Акиловки перевернулась моторная лодка с тремя мужчинами. Маршрут пролегал в сторону деревни Кожелак по реке Мана.

"Двадцать седьмого июня… около 22 часов (18.00 мск) в районе Акиловки на опасном участке произошла остановка двигателя, и в результате чего один из мужчин потерял управление над лодкой и врезался в поваленные возле берега деревья", - говорится в сообщении.