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Над Рязанской областью днем сбили один БПЛА ВСУ, сообщил губернатор - РИА Новости, 25.07.2026
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23:15 25.07.2026 (обновлено: 23:17 25.07.2026)
Над Рязанской областью днем сбили один БПЛА ВСУ, сообщил губернатор

Губернатор Малков: над Рязанской областью днем сбили один украинский беспилотник

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкПавел Малков
Павел Малков - РИА Новости, 1920, 25.07.2026
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Павел Малков. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Над Рязанской областью сбит один БПЛА, пострадавших и повреждений нет.
  • Силы ПВО с 8:00 до 20:00 мск субботы уничтожили 146 украинских беспилотников, в том числе над Рязанской областью.
МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Один БПЛА сбит днем над Рязанской областью, никто не пострадал, сообщил губернатор Павел Малков.
По данным Минобороны, силы ПВО с 8.00 до 20.00 мск субботы уничтожили 146 украинских беспилотников, в том числе над Рязанской областью.
"Сегодня днем над территорией региона сбит один БПЛА. Пострадавших и повреждений нет", - написал Малков в канале на платформе "Макс".
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Специальная военная операция на УкраинеРязанская областьПавел МалковБезопасность
 
 
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