Над Рязанской областью днем сбили один БПЛА ВСУ, сообщил губернатор

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Над Рязанской областью сбит один БПЛА, пострадавших и повреждений нет.
- Силы ПВО с 8:00 до 20:00 мск субботы уничтожили 146 украинских беспилотников, в том числе над Рязанской областью.
МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Один БПЛА сбит днем над Рязанской областью, никто не пострадал, сообщил губернатор Павел Малков.
По данным Минобороны, силы ПВО с 8.00 до 20.00 мск субботы уничтожили 146 украинских беспилотников, в том числе над Рязанской областью.
ПВО за день сбила 146 украинских беспилотников
Вчера, 20:18