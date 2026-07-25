Lockheed Martin подписала контракты в Румынии для разработки радара

Соглашения предусматривают прямое сотрудничество и техническое обслуживание, а также расширение участия румынских компаний в цепочке поставок программы.

Во время недавних учений Eastern Phoenix 2026, проходивших в Румынии, система AN/TPQ-53 продемонстрировала свои многоцелевые возможности, обнаруживая и отслеживая беспилотные летательные аппараты.

Компания Lockheed Martin уже имеет тесные связи с Румынией, поскольку в стране создан первый в Европе центр технического обслуживания Black Hawk и HIMARS. Помимо этого, компания сотрудничает с румынскими властями для продвижения исследований в области искусственного интеллекта и инновационных энергетических технологий.