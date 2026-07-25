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Lockheed Martin подписала контракты в Румынии для разработки радара - РИА Новости, 25.07.2026
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19:01 25.07.2026
Lockheed Martin подписала контракты в Румынии для разработки радара

Lockheed Martin расширит сотрудничество с Румынией для разработки радара

© Фото : Lockheed MartinРадар
Радар - РИА Новости, 1920, 25.07.2026
© Фото : Lockheed Martin
Радар. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Американская компания Lockheed Martin подписала контракты с румынскими компаниями Aerostar и MarcTel о сотрудничестве в разработке радара AN/TPQ-53.
  • Во время учений Eastern Phoenix 2026 система AN/TPQ-53 продемонстрировала свои многоцелевые возможности, обнаруживая и отслеживая беспилотные летательные аппараты.
КИШИНЕВ, 25 июл - РИА Новости. Америкнская компания Lockheed Martin подписала контракты с румынскими компаниями о сотрудничестве в разработке радара AN/TPQ-53, сообщает портал Defense Romania.
"Компания Lockheed Martin расширяет свое стратегическое промышленное партнерство в Румынии, подписав соглашения с двумя румынскими компаниями: Aerostar и MarcTel. Эти соглашения расширяют участие румынской промышленности в программе создания радара AN/TPQ-53", - сообщает портал.
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Соглашения предусматривают прямое сотрудничество и техническое обслуживание, а также расширение участия румынских компаний в цепочке поставок программы.
Во время недавних учений Eastern Phoenix 2026, проходивших в Румынии, система AN/TPQ-53 продемонстрировала свои многоцелевые возможности, обнаруживая и отслеживая беспилотные летательные аппараты.
Компания Lockheed Martin уже имеет тесные связи с Румынией, поскольку в стране создан первый в Европе центр технического обслуживания Black Hawk и HIMARS. Помимо этого, компания сотрудничает с румынскими властями для продвижения исследований в области искусственного интеллекта и инновационных энергетических технологий.
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