Lockheed Martin подписала контракты в Румынии для разработки радара

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Американская компания Lockheed Martin подписала контракты с румынскими компаниями Aerostar и MarcTel о сотрудничестве в разработке радара AN/TPQ-53.
- Во время учений Eastern Phoenix 2026 система AN/TPQ-53 продемонстрировала свои многоцелевые возможности, обнаруживая и отслеживая беспилотные летательные аппараты.
КИШИНЕВ, 25 июл - РИА Новости. Америкнская компания Lockheed Martin подписала контракты с румынскими компаниями о сотрудничестве в разработке радара AN/TPQ-53, сообщает портал Defense Romania.
"Компания Lockheed Martin расширяет свое стратегическое промышленное партнерство в Румынии, подписав соглашения с двумя румынскими компаниями: Aerostar и MarcTel. Эти соглашения расширяют участие румынской промышленности в программе создания радара AN/TPQ-53", - сообщает портал.
Соглашения предусматривают прямое сотрудничество и техническое обслуживание, а также расширение участия румынских компаний в цепочке поставок программы.
Во время недавних учений Eastern Phoenix 2026, проходивших в Румынии, система AN/TPQ-53 продемонстрировала свои многоцелевые возможности, обнаруживая и отслеживая беспилотные летательные аппараты.
Компания Lockheed Martin уже имеет тесные связи с Румынией, поскольку в стране создан первый в Европе центр технического обслуживания Black Hawk и HIMARS. Помимо этого, компания сотрудничает с румынскими властями для продвижения исследований в области искусственного интеллекта и инновационных энергетических технологий.