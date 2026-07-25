В Румынии сбили новый БПЛА, нарушивший воздушное пространство страны

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Истребитель F-16 сбил беспилотник, нарушивший воздушное пространство Румынии, в пятницу.
- В субботу утром в воздушном пространстве страны был сбит еще один дрон.
КИШИНЕВ, 25 июл - РИА Новости. Президент Румынии Никушор Дан сообщил в субботу утром, что истребитель F-16 сбил новый беспилотник, нарушивший воздушное пространство страны.
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"Сегодня утром в 8:30 (совпадает с мск) в воздушном пространстве Румынии, в 10 км к западу от города Сфынту-Георге (Дельта), был сбит новый беспилотник. Беспилотник был сбит румынским пилотом с самолета F-16", — написал Дан в субботу утром в сообщении в Facebook*.
Румынский парламент ранее принял закон, дающий право сбивать дроны, нарушающие воздушное пространство страны. НАТО усилило мониторинг воздушного пространства над Румынией, развернув дополнительные системы раннего предупреждения.
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