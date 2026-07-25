В Румынии сбили новый БПЛА, нарушивший воздушное пространство страны

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"Сегодня утром в 8:30 (совпадает с мск) в воздушном пространстве Румынии, в 10 км к западу от города Сфынту-Георге (Дельта), был сбит новый беспилотник. Беспилотник был сбит румынским пилотом с самолета F-16", — написал Дан в субботу утром в сообщении в Facebook*.