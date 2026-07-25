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Епископ рассказал, что сделать верующим ко Дню крещения Руси - РИА Новости, 25.07.2026
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Религия
 
13:25 25.07.2026
Епископ рассказал, что сделать верующим ко Дню крещения Руси

Епископ Силуан: верующим ко Дню крещения Руси стоит обратиться к русской истории

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкВикарий патриарха Московского и всея Руси епископ Павлово-Посадский Силуан
Викарий патриарха Московского и всея Руси епископ Павлово-Посадский Силуан - РИА Новости, 1920, 25.07.2026
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Викарий патриарха Московского и всея Руси епископ Павлово-Посадский Силуан. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • День крещения Руси отмечается 28 июля.
  • Епископ Силуан призвал верующих в День крещения Руси обратиться к русской истории, помолиться и привести свою жизнь в соответствие с заветами князя Владимира.
  • По его словам, принятие христианства было знаком того, что русская душа отозвалась на божественную красоту и почувствовала с ней родство.
МОСКВА, 25 июл – РИА Новости. Верующим ко Дню крещения Руси стоит обратиться к русской истории, помолиться и постараться привести свою жизнь к заветам равноапостольного князя Владимира, сказал РИА Новости викарий патриарха Московского и всея Руси, заместитель управляющего делами Московской патриархии епископ Павлово-Посадский Силуан (Вьюров).
День крещения Руси отмечается 28 июля.
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"Нельзя понять ни эту страну, ни себя в этой стране, ничего не зная и не понимая в том таинстве, с которого началась история России и многонационального народа России. Поэтому, по крайней мере, нужно постараться хотя бы что-то почитать, вникнуть, подумать, еще лучше – помолиться. Ну, а самое верное — это жить по тем заветам, которые оставил нам князь Владимир, а вслед за ним – и наши предки", – сказал епископ Силуан в преддверии праздника.
Он отметил, что принятие христианства было знаком того, что русская душа отозвалась на божественную красоту и почувствовала с ней родство.
«
"Были разные потрясения, были отступления той или иной части народа, но каждый раз, преодолевая эти искушения, наш народ возвращался к своим истокам, к православию, и только в нем обретал вдохновение, смыслы для понимания самого себя", – сказал собеседник агентства.
Русская православная церковь (РПЦ) 28 июля отмечает память крестителя Руси – святого равноапостольного князя Владимира. В июне 2008 года Архиерейский собор РПЦ постановил в этот день служить по уставу великого праздника, а в 2010 году День крещения Руси был установлен в качестве государственной памятной даты.
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