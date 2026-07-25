Епископ рассказал, что сделать верующим ко Дню крещения Руси

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"Были разные потрясения, были отступления той или иной части народа, но каждый раз, преодолевая эти искушения, наш народ возвращался к своим истокам, к православию, и только в нем обретал вдохновение, смыслы для понимания самого себя", – сказал собеседник агентства.