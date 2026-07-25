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В Ростовской области частично восстановили водоснабжение, заявил губернатор - РИА Новости, 26.07.2026
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23:33 25.07.2026 (обновлено: 00:10 26.07.2026)
В Ростовской области частично восстановили водоснабжение, заявил губернатор

Слюсарь: аварийные службы устраняют последствия непогоды в Ростовской области

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкСчетчик учета воды
Счетчик учета воды - РИА Новости, 1920, 25.07.2026
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Аварийные службы устраняют последствия непогоды в Ростовской области.
  • Частично восстановлено водоснабжение в Ростове-на-Дону.
  • В нескольких городах и районах Ростовской области зафиксированы проблемы с электроснабжением.
МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. В Ростовской области устраняют последствия непогоды, сообщил губернатор Юрий Слюсарь.
"Аварийные службы, несмотря на сохраняющиеся крайне негативные погодные условия, максимально задействованы в восстановительных работах. Водоснабжение уже частично возобновлено в Ростове", — написал он на платформе "Макс".
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