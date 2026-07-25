В Ростовской области частично восстановили водоснабжение, заявил губернатор

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Аварийные службы устраняют последствия непогоды в Ростовской области.
- Частично восстановлено водоснабжение в Ростове-на-Дону.
- В нескольких городах и районах Ростовской области зафиксированы проблемы с электроснабжением.
МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. В Ростовской области устраняют последствия непогоды, сообщил губернатор Юрий Слюсарь.
"Аварийные службы, несмотря на сохраняющиеся крайне негативные погодные условия, максимально задействованы в восстановительных работах. Водоснабжение уже частично возобновлено в Ростове", — написал он на платформе "Макс".
Глава региона уточнил, что в некоторых населенных пунктах и районах произошли перебои с электричеством.
Кроме того, в нескольких местах наблюдаются проблемы с водоснабжением.