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Россия будет строить отношения с любым президентом США, заявил сенатор - РИА Новости, 25.07.2026
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21:39 25.07.2026
Россия будет строить отношения с любым президентом США, заявил сенатор

Сенатор Шендерюк-Жидков: Россия будет строить отношения с любым президентом США

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги России и США
Флаги России и США - РИА Новости, 1920, 25.07.2026
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Россия будет выстраивать отношения с любым лидером США, исходя из своих национальных интересов, заявил сенатор от Калининграда Александр Шендерюк-Жидков.
  • По сообщению телеканала MS Now, Дональд Трамп предпочитает вице-президента Джей Ди Вэнса в качестве кандидата в президенты от Республиканской партии на выборах 2028 года.
  • Джей Ди Вэнс традиционно занимал сдержанную позицию по отношению к России, отметил Шендерюк-Жидков.
МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Россия будет выстраивать отношения с любым лидером США, исходя из своих национальных интересов, заявил РИА Новости сенатор от Калининграда Александр Шендерюк-Жидков, комментируя сообщения СМИ о возможном преемнике главы Белого дома Дональда Трампа.
Телеканал MS Now со ссылкой на информированные источники в пятницу сообщил, что Трамп предпочитает вице-президента Джей Ди Вэнса в качестве кандидата в президенты от Республиканской партии на выборах 2028 года, к госсекретарю Марко Рубио он несколько охладел.
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"В любом случае отношение с любым американским президентом мы будем строить прежде всего, исходя из наших национальных интересов", - сказал Шендерюк-Жидков.
Он также отметил, что Вэнс традиционно занимал сдержанную позицию по отношению к России.
"Еще будучи сенатором Вэнс был противником поддержки Украины. Однако, войдя в команду Трампа, он старался не делать резких суждений, противоречащих позиции американского президента", - добавил сенатор.
Однако отношение к будущему американскому лидеру во многом определит его политика.
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