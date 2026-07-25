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В России заработают новые правила обслуживания маломобильных пассажиров - РИА Новости, 25.07.2026
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00:34 25.07.2026 (обновлено: 00:35 25.07.2026)
В России заработают новые правила обслуживания маломобильных пассажиров

В России вводят новые правила обслуживания маломобильных авиапассажиров

© Fotolia / Pavel LosevskyПассажиры в самолете
Пассажиры в самолете - РИА Новости, 1920, 25.07.2026
© Fotolia / Pavel Losevsky
Пассажиры в самолете. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Новые правила обслуживания маломобильных пассажиров в самолете и аэропортах вступят в силу в России с 1 сентября 2026 года.
  • Маломобильные пассажиры смогут бесплатно бронировать места в самолете на этапе покупки билета, а также получат право на бесплатный провоз протезов и средств ухода за ними.
  • Авиакомпании и аэропорты будут обязаны предоставлять бесплатное сопровождение маломобильным пассажирам в аэропорту от входа в терминал до аэропорта прибытия.
МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Новые правила обслуживания маломобильных пассажиров в самолете и аэропортах заработают в России с 1 сентября 2026 года, говорится в приказе Минтранса РФ, который изучило РИА Новости.
"Об установлении порядка обеспечения условий доступности аэропортов, услуг‚ предоставляемых в аэропортах и на воздушных судах, для пассажиров из числа инвалидов и других лиц с ограничениями жизнедеятельности… Настоящий приказ вступает в силу с 1 сентября 2026 г. и действует до 1 сентября 2032 г.", - говорится в документе.
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Ранее его детали анонсировало министерство транспорта. Главное изменение, сообщал Минтранс, в том, что теперь места в самолете можно будет бронировать бесплатно еще на этапе покупки билета. Для этого надо указать перевозчику особенности передвижения, и он подберет рассадку с учетом требований безопасности полетов. Если пассажиру, включая ветеранов СВО, требуется сопровождающий, то ему гарантировано место рядом, без дополнительной платы.
Также новые правила закрепляют право на бесплатный провоз протезов и средств ухода за ними.
Кроме того, пассажирам обеспечено бесплатное сопровождение в аэропорту от входа в терминал до аэропорта прибытия, включая помощь при регистрации, досмотре, работе с багажом и предоставление кресла-коляски.
Глава Минтранса России Андрей Никитин отмечал, что новые правила обслуживания маломобильных пассажиров в самолете и аэропортах становится обязательными для всех российских аэропортов и авиакомпаний.
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