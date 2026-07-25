В России заработают новые правила обслуживания маломобильных пассажиров

Краткий пересказ от РИА ИИ Новые правила обслуживания маломобильных пассажиров в самолете и аэропортах вступят в силу в России с 1 сентября 2026 года.

Маломобильные пассажиры смогут бесплатно бронировать места в самолете на этапе покупки билета, а также получат право на бесплатный провоз протезов и средств ухода за ними.

Авиакомпании и аэропорты будут обязаны предоставлять бесплатное сопровождение маломобильным пассажирам в аэропорту от входа в терминал до аэропорта прибытия.

МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Новые правила обслуживания маломобильных пассажиров в самолете и аэропортах заработают в России с 1 сентября 2026 года, говорится в приказе Минтранса РФ, который изучило РИА Новости.

"Об установлении порядка обеспечения условий доступности аэропортов, услуг‚ предоставляемых в аэропортах и на воздушных судах, для пассажиров из числа инвалидов и других лиц с ограничениями жизнедеятельности… Настоящий приказ вступает в силу с 1 сентября 2026 г. и действует до 1 сентября 2032 г.", - говорится в документе.

Ранее его детали анонсировало министерство транспорта. Главное изменение, сообщал Минтранс, в том, что теперь места в самолете можно будет бронировать бесплатно еще на этапе покупки билета. Для этого надо указать перевозчику особенности передвижения, и он подберет рассадку с учетом требований безопасности полетов. Если пассажиру, включая ветеранов СВО, требуется сопровождающий, то ему гарантировано место рядом, без дополнительной платы.

Также новые правила закрепляют право на бесплатный провоз протезов и средств ухода за ними.

Кроме того, пассажирам обеспечено бесплатное сопровождение в аэропорту от входа в терминал до аэропорта прибытия, включая помощь при регистрации, досмотре, работе с багажом и предоставление кресла-коляски.