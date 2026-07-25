ВС России поразили объекты для хранения военных грузов в порту Черноморск

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Российская армия атаковала объекты в Черноморске, предназначенные для хранения военных грузов.
- Под удар также попали суда, отвечавшие за поставки для ВСУ, и быстроходные десантные катера CV-90 в районе Николаева и Одессы.
МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Российская армия атаковала военные цели в Черноморске, сообщило Минобороны.
"В результате ударов высокоточным оружием воздушного базирования и ударными беспилотными летательными аппаратами поражены: в порту Черноморск — объекты портовой инфраструктуры, предназначенные для хранения грузов военного назначения", — заявили в ведомстве.
Под удар также попали быстроходный десантный катер CV-90 и сухогруз, отвечавший за поставки для ВСУ, в Николаеве.
Кроме того, на пути в Черноморск и Одессу поражены три аналогичных судна, балкер и еще один катер CV-90.
Российские войска в течение недели атаковали порты, а также цели в других частях Украины. Так, с 18 по 24 июля нанесены 18 групповых ударов и один массированный.
В отличие от противника, ВС России бьют исключительно по объектам, работающим на ВСУ, и предприятиям ВПК. При нанесении ударов бойцы используют высокоточное оружие и беспилотники, способные уничтожить любую цель как в Киеве, так и на всей украинской территории.
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22 июня 2022, 17:18