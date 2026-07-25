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В Челябинской области отменили режим беспилотной опасности - РИА Новости, 25.07.2026
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12:36 25.07.2026 (обновлено: 12:37 25.07.2026)
В Челябинской области отменили режим беспилотной опасности

На территории Челябинской области отменили режим беспилотной опасности

© РИА Новости / Андрей Попов | Перейти в медиабанкВывеска на въезде в город Челябинск
Вывеска на въезде в город Челябинск - РИА Новости, 1920, 25.07.2026
© РИА Новости / Андрей Попов
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Вывеска на въезде в город Челябинск. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Челябинской области отменили режим "Беспилотная опасность", сообщили в правительстве региона
ЧЕЛЯБИНСК, 25 июл - РИА Новости. Режим беспилотной опасности, объявленный утром в субботу в Челябинской области, отменили, сообщила пресс-служба правительства региона.
Беспилотная опасность объявлялась в регионе с 8.07 (6.07 мск).
"В Челябинской области отменен режим "Беспилотная опасность", - говорится в сообщении.
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