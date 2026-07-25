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В Тюменской области ввели режим беспилотной опасности - РИА Новости, 25.07.2026
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08:49 25.07.2026
В Тюменской области ввели режим беспилотной опасности

Моор: в Тюменской области ввели режим беспилотной опасности

© РИА Новости / Михаил Фомичев | Перейти в медиабанкВойска ПВО
Войска ПВО - РИА Новости, 1920, 25.07.2026
© РИА Новости / Михаил Фомичев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Тюменской области введен режим беспилотной опасности.
  • Жителям региона рекомендовано при виде беспилотного летательного аппарата немедленно уйти в безопасное место и позвонить по телефону 112.
ТЮМЕНЬ, 25 июл – РИА Новости. Режим беспилотной опасности введен в Тюменской области, сообщил губернатор региона Александр Моор.
«
"Внимание! На территории Тюменской области введен режим беспилотной опасности", - написал глава региона в своем канале на платформе "Макс".
В сообщении отмечается, что мера превентивная. Жителям региона рекомендовано при виде беспилотного летательного аппарата немедленно уйти в безопасное место и позвонить по телефону 112.
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БезопасностьТюменская областьТюменьАлександр Моор
 
 
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