Расчет БПЛА "Севера" уничтожил склад боеприпасов ВСУ в Сумской области

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Расчет БПЛА «Молния-2» российской группировки войск «Север» уничтожил склад боеприпасов ВСУ в Сумской области.
- С помощью воздушной разведки расчета БПЛА Zala был обнаружен склад боеприпасов в разрушенном здании.
КУРСК, 25 июл - РИА Новости. Расчет БПЛА "Молния-2" российской группировки войск "Север" уничтожил склад боеприпасов ВСУ в Сумской области, сообщил РИА Новости командир роты БПЛА с позывным Мангуст.
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"Воздушной разведкой расчета БПЛА Zala по характерным признакам был обнаружен склад боеприпасов в разрушенном здании в Сумской области. Информация оперативно была передана на командный пункт", - рассказал он.
Военнослужащий отметил, что для уничтожения склада боеприпасов противника был назначен расчет ударного БПЛА "Молния-2".
"Расчет произвел запуск, беспрепятственно пролетел в район работы и уничтожил цель", - сообщил он.