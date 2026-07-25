Рейтинг@Mail.ru
Расчет БПЛА "Севера" уничтожил склад боеприпасов ВСУ в Сумской области - РИА Новости, 25.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:06 25.07.2026
Расчет БПЛА "Севера" уничтожил склад боеприпасов ВСУ в Сумской области

Расчет БПЛА «Молния-2» уничтожил склад боеприпасов ВСУ в Сумской области

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 25.07.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Российский военнослужащий. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Расчет БПЛА «Молния-2» российской группировки войск «Север» уничтожил склад боеприпасов ВСУ в Сумской области.
  • С помощью воздушной разведки расчета БПЛА Zala был обнаружен склад боеприпасов в разрушенном здании.
КУРСК, 25 июл - РИА Новости. Расчет БПЛА "Молния-2" российской группировки войск "Север" уничтожил склад боеприпасов ВСУ в Сумской области, сообщил РИА Новости командир роты БПЛА с позывным Мангуст.
«
"Воздушной разведкой расчета БПЛА Zala по характерным признакам был обнаружен склад боеприпасов в разрушенном здании в Сумской области. Информация оперативно была передана на командный пункт", - рассказал он.
Военнослужащий отметил, что для уничтожения склада боеприпасов противника был назначен расчет ударного БПЛА "Молния-2".
"Расчет произвел запуск, беспрепятственно пролетел в район работы и уничтожил цель", - сообщил он.
Место взрыва в Киевской области - РИА Новости, 1920, 24.07.2026
ВС России поразили объект под Киевом, где проходила выставка беспилотников
Вчера, 18:04
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьСумская областьВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала