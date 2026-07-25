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ПВО уничтожила три беспилотника над Калужской областью - РИА Новости, 25.07.2026
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21:25 25.07.2026
ПВО уничтожила три беспилотника над Калужской областью

ПВО уничтожила три БПЛА над Калужской областью, предварительно, пострадавших нет

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоеннослужащий зенитно-ракетного дивизиона управляет зенитным ракетным комплексом "БУК М"
Военнослужащий зенитно-ракетного дивизиона управляет зенитным ракетным комплексом БУК М - РИА Новости, 1920, 25.07.2026
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Военнослужащий зенитно-ракетного дивизиона управляет зенитным ракетным комплексом "БУК М". Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • На территории Калужской области уничтожены три вражеских БПЛА.
  • По предварительной информации, пострадавших и разрушений инфраструктуры нет.
МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Три вражеских БПЛА уничтожены на территории Калужской области, предварительно, никто не пострадал, сообщил губернатор Владислав Шапша.
"В течение дня силами ПВО уничтожены три БПЛА... По предварительной информации, пострадавших и разрушений инфраструктуры нет", - написал Шапша в канале на платформе "Макс".
Он уточнил, что беспилотники уничтожены над территориями Малоярославецкого, Перемышльского и Ферзиковского муниципальных округов.
Губернатор добавил, что на местах работают оперативные группы.
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Специальная военная операция на УкраинеКалужская областьВладислав Шапша
 
 
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