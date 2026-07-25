ПВО уничтожила три беспилотника над Калужской областью

Краткий пересказ от РИА ИИ
- На территории Калужской области уничтожены три вражеских БПЛА.
- По предварительной информации, пострадавших и разрушений инфраструктуры нет.
МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Три вражеских БПЛА уничтожены на территории Калужской области, предварительно, никто не пострадал, сообщил губернатор Владислав Шапша.
Он уточнил, что беспилотники уничтожены над территориями Малоярославецкого, Перемышльского и Ферзиковского муниципальных округов.
Губернатор добавил, что на местах работают оперативные группы.
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