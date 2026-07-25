ПВО за день сбила 146 украинских беспилотников

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Силы ПВО за 12 часов в субботу уничтожили 146 украинских беспилотников.
- Дроны сбили над территориями Белгородской, Брянской, Владимирской, Калужской, Курской, Орловской, Рязанской, Тульской, Тюменской областей, Московского региона, Краснодарского края, Республики Крым и над акваторией Азовского моря.
МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Силы ПВО за 12 часов в субботу уничтожили 146 украинских беспилотников, сообщило Минобороны России.
"В течение дня в период с 8.00 до 20.00 по московскому времени дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 146 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Владимирской, Калужской, Курской, Орловской, Рязанской, Тульской, Тюменской областей, Московского региона, Краснодарского края, Республики Крым и над акваторией Азовского моря", - говорится в сообщении.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18