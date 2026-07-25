Российская ПВО сбила 1060 БПЛА ВСУ за сутки

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Силы ПВО за сутки уничтожили 1060 беспилотников.
- Также были сбиты восемь управляемых авиационных бомб ВСУ.
МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Силы ПВО за сутки уничтожили 1060 беспилотников и восемь управляемых авиационных бомб ВСУ, сообщило Минобороны России.
"Средствами противовоздушной обороны сбиты восемь управляемых авиационных бомб и 1060 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - говорится в сообщении.
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