Ростовская область подверглась массированной атаке ВСУ, есть пострадавшие

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Ночью в Ростовской области отразили массированную атаку ВСУ.
- Уничтожены БПЛА и ракеты.
- Пострадали пять человек.
МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. ВСУ предприняли массированную атаку на Ростовскую область, сообщил губернатор Юрий Слюсарь.
"Силы ПВО работали во всех районах области. В результате уничтожены БПЛА и ракеты", — написал он на платформе "Макс".
В результате налета дронов пострадали четверо мужчин в Ростове-на-Дону и один — в Красносулинском районе. Всем им оказали медицинскую помощь. Двоих госпитализировали, сейчас они в больнице в региональном центре.
В ответ на атаки ВСУ российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18