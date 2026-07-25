Путин рассказал о работе следователей по выявлению неонацистов в зоне СВО

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент России Владимир Путин отметил вклад следователей в решение задач специальной военной операции.
- Их профессиональный праздник отмечается 25 июля.
МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Президент России Владимир Путин отметил важность работы следователей по выявлению неонацистов и диверсантов в зоне специальной военной операции.
"Особо отмечу весомый вклад следователей в решении задач специальной военной операции. В трудных условиях, часто с риском для жизни, вы изобличаете неонацистов, диверсантов и их пособников", — сказал он в видеопоздравлении к сотрудникам органов.
Глава государства подчеркнул, что им нужно проявлять твердость и ответственность, решительно противостоять насилию, корысти и произволу, а также утверждать высшие идеалы правды и справедливости.
Кроме того, добавил Путин, напряженная работа следователей напрямую влияет на обеспечение правопорядка в стране, борьбу с коррупцией, терроризмом, экстремизмом и другими угрозами.
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"Накопленный вами опыт, новейшие технологии поиска, фиксации и анализа собранных доказательств позволяют оперативно и качественно расследовать самые сложные уголовные дела, обеспечивать неотвратимость наказания преступников, принимать действенные меры для возмещения причиненного ими вреда", — добавил президент.
Он отметил, что следователи МВД, ФСБ и СК сегодня достойно продолжают профессиональные традиции, которые закладывались более трех веков назад, в эпоху Петровских реформ и крепли на всех исторических этапах развития страны.
Российский лидер также выразил уверенность, что профессиональные принципы и безупречная верность своему долгу будут и впредь главным ориентиром в работе следователей, и пожелал им успехов в службе.
Профессиональный праздник День сотрудника органов следствия Российской Федерации отмечается 25 июля.
Путин поблагодарил следователей в зоне СВО
15 января, 00:17