Краткий пересказ от РИА ИИ Президент России Владимир Путин поздравил российских следователей с профессиональным праздником.

Путин подчеркнул, что от результатов работы следователей зависят состояние законности и правопорядка в стране, эффективность борьбы с коррупцией, терроризмом, экстремизмом и другими угрозами.

Президент выразил уверенность в том, что профессиональные принципы и верность долгу останутся главным ориентиром в работе российских следователей.

МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил российских следователей с профессиональным праздником, отметив, что их опыт позволяет оперативно и качественно расследовать самые сложные дела.

России 25 июля ежегодно отмечают День сотрудника органов следствия РФ.

"Уважаемые товарищи, поздравляю вас с Днем сотрудника органов следствия Российской Федерации. Хочу выразить благодарность за ваш высокий профессионализм, за преданность родине, народу России, закону. И, конечно, в этот праздничный день прошу передать самые теплые пожелания вашим коллегам и наставникам, ветеранам следствия", - сказал глава государства в видеообращении

Президент подчеркнул, что сотрудникам органов следствия нужно проявлять твердость и ответственность, решительно противостоять насилию, корысти и произволу, утверждать "высшие идеалы правды и справедливости".

Кроме того, он отметил, что от результатов напряженной работы следователей во многом зависят состояние законности и правопорядка в стране, эффективность работы по борьбе с коррупцией, терроризмом, экстремизмом и другими угрозами криминального характера.

"Накопленный вами опыт, новейшие технологии поиска, фиксации и анализа собранных доказательств позволяют оперативно и качественно расследовать самые сложные уголовные дела, обеспечивать неотвратимость наказания преступников, принимать действенные меры для возмещения причиненного ими вреда", - добавил президент.

Он отметил, что следователи МВД, ФСБ и Следственного комитета России сегодня достойно продолжают традиции, которые закладывались в следственных в органах более трех веков назад, в эпоху Петровских реформ и крепли на всех исторических этапах развития страны.