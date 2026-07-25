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Путин поздравил российских следователей с профессиональным праздником - РИА Новости, 25.07.2026
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00:08 25.07.2026 (обновлено: 09:22 25.07.2026)
Путин поздравил российских следователей с профессиональным праздником

Путин поздравил российских следователей с Днем сотрудника органов следствия

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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент России Владимир Путин поздравил российских следователей с профессиональным праздником.
  • Путин подчеркнул, что от результатов работы следователей зависят состояние законности и правопорядка в стране, эффективность борьбы с коррупцией, терроризмом, экстремизмом и другими угрозами.
  • Президент выразил уверенность в том, что профессиональные принципы и верность долгу останутся главным ориентиром в работе российских следователей.
МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил российских следователей с профессиональным праздником, отметив, что их опыт позволяет оперативно и качественно расследовать самые сложные дела.
В России 25 июля ежегодно отмечают День сотрудника органов следствия РФ.
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"Уважаемые товарищи, поздравляю вас с Днем сотрудника органов следствия Российской Федерации. Хочу выразить благодарность за ваш высокий профессионализм, за преданность родине, народу России, закону. И, конечно, в этот праздничный день прошу передать самые теплые пожелания вашим коллегам и наставникам, ветеранам следствия", - сказал глава государства в видеообращении.
Президент подчеркнул, что сотрудникам органов следствия нужно проявлять твердость и ответственность, решительно противостоять насилию, корысти и произволу, утверждать "высшие идеалы правды и справедливости".
Кроме того, он отметил, что от результатов напряженной работы следователей во многом зависят состояние законности и правопорядка в стране, эффективность работы по борьбе с коррупцией, терроризмом, экстремизмом и другими угрозами криминального характера.
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"Накопленный вами опыт, новейшие технологии поиска, фиксации и анализа собранных доказательств позволяют оперативно и качественно расследовать самые сложные уголовные дела, обеспечивать неотвратимость наказания преступников, принимать действенные меры для возмещения причиненного ими вреда", - добавил президент.
Он отметил, что следователи МВД, ФСБ и Следственного комитета России сегодня достойно продолжают традиции, которые закладывались в следственных в органах более трех веков назад, в эпоху Петровских реформ и крепли на всех исторических этапах развития страны.
Путин также выразил уверенность, что профессиональные принципы и безупречная верность своему долгу будут и впредь главным ориентиром в работе российских следователей и пожелал им успехов в службе.
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