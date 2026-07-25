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Правительство выделило средства на три новых центра реабилитации - РИА Новости, 25.07.2026
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11:12 25.07.2026
Правительство выделило средства на три новых центра реабилитации

Кабмин РФ выделил 360 млн рублей на новые центры протезирования и реабилитации

© Фото : Правительство РоссииДом правительства РФ
Дом правительства РФ - РИА Новости, 1920, 25.07.2026
© Фото : Правительство России
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Правительство выделило 360 миллионов рублей на создание трех новых центров протезирования и реабилитации.
  • Центры будут открыты в Нижегородской области, Крыму и Красноярском крае до конца 2026 года.
  • Услуги в новых центрах будут оказываться гражданам с инвалидностью, в том числе участникам специальной военной операции.
МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Правительство выделило 360 миллионов рублей на создание трех новых центров протезирования и реабилитации в Нижегородской области, Крыму и Красноярском крае, сообщила пресс-служба кабмина.
"Из резервного фонда Правительства будет направлено 360 млн рублей на создание центров оказания протезно-ортопедической помощи и реабилитации в Нижегородской области, Крыму и Красноярском крае. Распоряжение об этом подписано", - говорится в сообщении.
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Финансирование позволит до конца 2026 года открыть новые центры в Нижнем Новгороде, Красноярске и Ялте на базе учреждений, подведомственных Федеральному медико-биологическому агентству.
"В них будут оказываться услуги по комплексной реабилитации и абилитации гражданам с инвалидностью, в том числе участникам специальной военной операции (СВО)", - сообщили в пресс-службе.
Отмечается, что работа ведется в рамках плана мероприятий по созданию в регионах сети протезно-ортопедических и реабилитационных организаций в целях обеспечения доступности такой помощи для инвалидов.
Разработать этот план правительству поручил президент России по итогам встречи с участниками СВО, проходящими лечение и реабилитацию, состоявшейся в конце 2024 года.
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