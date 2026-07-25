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Названы условия возникновения "горного призрака" в горах Северной Осетии - РИА Новости, 25.07.2026
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18:16 25.07.2026 (обновлено: 20:36 25.07.2026)
Названы условия возникновения "горного призрака" в горах Северной Осетии

Эколог Ахмедова назвала условия для возникновения «горного призрака»

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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Для возникновения «горного призрака» необходимы низко стоящее над горизонтом солнце, пасмурная или туманная погода и человек, находящийся между солнцем и облаком.
  • «Горный призрак» — это атмосферное явление оптической природы, характерное для горной местности.
  • «Горный призрак» довольно распространенное явление, которое встречается в Альпах, Крыму, на Кавказе и в других горных системах.
МАХАЧКАЛА, 25 июл - РИА Новости. Для возникновения оптического явления "горный призрак", которое удалось заснять в горах Северной Осетии, нужно низко стоящее над горизонтом солнце, пасмурная или туманная погода и человек, находящийся между солнцем и облаком, рассказала РИА Новости завкафедрой рекреационной географии института экологии и устойчивого развития Дагестанского госуниверситета Лейла Ахмедова.
В субботу в ряде Telegram-каналов появилось видео с "горным призраком" в Северной Осетии. В ролике видно, как в горах образовался большой парящий силуэт человека с радужным ореолом.
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"Горный призрак" – это атмосферное явление, которое имеет оптическую природу, как и любой мираж. Характерен для горной местности и впервые был описан в немецком Гарце как "брокенский великан" или "брокенский человек". Для его возникновения необходимо низко стоящее над линией горизонта солнце, пасмурная или туманная погода и человек, находящийся между солнцем и облаком, которое выступает на экран (из тумана – ред.)", – рассказала Ахмедова.
Она уточнила, что капли воды в воздухе играют роль линзы и нарушают восприятие глубины картинки, поэтому тень кажется огромной. Специалист добавила, что это довольно распространенное явление и характерно для Альп, Крыма, Кавказа и других горных систем.
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