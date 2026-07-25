Названы условия возникновения "горного призрака" в горах Северной Осетии

МАХАЧКАЛА, 25 июл - РИА Новости. Для возникновения оптического явления "горный призрак", которое удалось заснять в горах Северной Осетии, нужно низко стоящее над горизонтом солнце, пасмурная или туманная погода и человек, находящийся между солнцем и облаком, рассказала РИА Новости завкафедрой рекреационной географии института экологии и устойчивого развития Дагестанского госуниверситета Лейла Ахмедова.

В субботу в ряде Telegram-каналов появилось видео с "горным призраком" в Северной Осетии. В ролике видно, как в горах образовался большой парящий силуэт человека с радужным ореолом.

"Горный призрак" – это атмосферное явление, которое имеет оптическую природу, как и любой мираж. Характерен для горной местности и впервые был описан в немецком Гарце как "брокенский великан" или "брокенский человек". Для его возникновения необходимо низко стоящее над линией горизонта солнце, пасмурная или туманная погода и человек, находящийся между солнцем и облаком, которое выступает на экран (из тумана – ред.)", – рассказала Ахмедова.