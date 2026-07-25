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В Приморье арестовали мужчину, сбившего на квадроцикле семилетнюю девочку - РИА Новости, 25.07.2026
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14:29 25.07.2026 (обновлено: 16:03 25.07.2026)
В Приморье арестовали мужчину, сбившего на квадроцикле семилетнюю девочку

В Приморье сбившего девочку мужчину заключили под стражу на месяц

© Прокуратура Приморья/TelegramПодозреваемый в наезде на 7-летнюю девочку в Партизанском округе заключен под стражу
Подозреваемый в наезде на 7-летнюю девочку в Партизанском округе заключен под стражу - РИА Новости, 1920, 25.07.2026
© Прокуратура Приморья/Telegram
Подозреваемый в наезде на 7-летнюю девочку в Партизанском округе заключен под стражу
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Житель Хабаровского края сбил семилетнюю девочку на квадроцикле в дачном поселке под Находкой, она получила тяжелые травмы.
  • Фигурант заключен под стражу на месяц по решению суда с учетом позиции прокуратуры.
ВЛАДИВОСТОК, 25 июл - РИА Новости. Хабаровчанин без прав, сбивший семилетнюю девочку на квадроцикле в Приморье, заключен под стражу на месяц, сообщает прокуратура региона.
ДТП произошло в четверг вечером в дачном поселке под Находкой: житель Хабаровского края катался на квадроцикле, не имея прав, и сбил семилетнюю девочку, она получила тяжелые травмы и была госпитализирована. Возбуждено уголовное дело.
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"С учетом позиции прокуратуры судом фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на один месяц" , - говорится в сообщении.
Отмечается, что ход и результат расследования уголовного дела находятся на контроле прокуратуры района.
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