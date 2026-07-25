В Приморье арестовали мужчину, сбившего на квадроцикле семилетнюю девочку

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Житель Хабаровского края сбил семилетнюю девочку на квадроцикле в дачном поселке под Находкой, она получила тяжелые травмы.
- Фигурант заключен под стражу на месяц по решению суда с учетом позиции прокуратуры.
ВЛАДИВОСТОК, 25 июл - РИА Новости. Хабаровчанин без прав, сбивший семилетнюю девочку на квадроцикле в Приморье, заключен под стражу на месяц, сообщает прокуратура региона.
ДТП произошло в четверг вечером в дачном поселке под Находкой: житель Хабаровского края катался на квадроцикле, не имея прав, и сбил семилетнюю девочку, она получила тяжелые травмы и была госпитализирована. Возбуждено уголовное дело.
"С учетом позиции прокуратуры судом фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на один месяц" , - говорится в сообщении.
Отмечается, что ход и результат расследования уголовного дела находятся на контроле прокуратуры района.