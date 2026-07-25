В Приморье объявили штормовое предупреждение

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Приморье с 27 по 29 июля объявлено штормовое предупреждение из-за сильных ливней.
- Ожидается подъем уровня воды на ряде рек края, жителей призывают отложить походы в лес и выходы в море.
ВЛАДИВОСТОК, 25 июл - РИА Новости. Штормовое предупреждение объявлено в Приморье из-за сильных ливней 27-29 июля, сообщает краевое министерство ГО и ЧС.
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"Штормовое предупреждение объявлено в Приморье, с 27 по 29 июля в крае ожидаются сильные дожди от 15 до 45 миллиметров за 12 часов и менее на юге... на побережье – ветер порывами до 22 метров в секунду", - говорится в сообщении.
По данным синоптиков, 28-29 ожидается 30 миллиметров осадков и более за час и менее, местами сильный дождь – 50 миллиметров и более за 12 часов, возможны грозы. На ряде рек края ожидается резкий подъём уровня воды.
Жителей призывают отложить походы в лес и выходы в море, отдыхающих на побережье - соблюдать осторожность.
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