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В Приморье объявили штормовое предупреждение - РИА Новости, 25.07.2026
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09:47 25.07.2026
В Приморье объявили штормовое предупреждение

Штормовое предупреждение объявили в Приморье из-за сильных ливней 27-29 июля

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкПоследствия ливня в Приморье
Последствия ливня в Приморье - РИА Новости, 1920, 25.07.2026
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Последствия ливня в Приморье. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Приморье с 27 по 29 июля объявлено штормовое предупреждение из-за сильных ливней.
  • Ожидается подъем уровня воды на ряде рек края, жителей призывают отложить походы в лес и выходы в море.
ВЛАДИВОСТОК, 25 июл - РИА Новости. Штормовое предупреждение объявлено в Приморье из-за сильных ливней 27-29 июля, сообщает краевое министерство ГО и ЧС.
«
"Штормовое предупреждение объявлено в Приморье, с 27 по 29 июля в крае ожидаются сильные дожди от 15 до 45 миллиметров за 12 часов и менее на юге... на побережье – ветер порывами до 22 метров в секунду", - говорится в сообщении.
По данным синоптиков, 28-29 ожидается 30 миллиметров осадков и более за час и менее, местами сильный дождь – 50 миллиметров и более за 12 часов, возможны грозы. На ряде рек края ожидается резкий подъём уровня воды.
Жителей призывают отложить походы в лес и выходы в море, отдыхающих на побережье - соблюдать осторожность.
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