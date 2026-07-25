Пожар в здании участковой больницы села Шелехово в Приангарье

Пожар в здании участковой больницы села Шелехово в Приангарье

В Приангарье произошел пожар в больнице

Краткий пересказ от РИА ИИ В больнице села Шелехово в Приангарье произошел пожар, горела кровля.

Пациенты и врачи не пострадали, эвакуация была проведена своевременно.

Дознаватели приступили к выяснению причин возгорания.

ИРКУТСК, 25 июл - РИА Новости. Пожар произошел в больнице села Шелехово в Приангарье, пациенты и врачи не пострадали, была своевременно проведена эвакуация, сообщает губернатор региона Игорь Кобзев.

"Утром произошел пожар в здании участковой больницы села Шелехово Тайшетского муниципального округа. Горела кровля. Скажу сразу - никто из персонала и пациентов больницы не пострадал. Сотрудники учреждения сразу начали эвакуацию, помогали и местные жители", - написал Кобзев в канале на платформе " Макс ".

Он отметил, что пациентов перевезли в пункт временного размещения, а чуть позднее транспортировали в Тайшетскую районную больницу. Их жизни ничто не угрожает.

Силами пожарных подразделений возгорание удалось оперативно ликвидировать, подключились добровольные пожарные формирования. На месте работает министр здравоохранения региона Андрей Модестов. Также к работе приступили дознаватели, которым предстоит выяснить причины возгорания.