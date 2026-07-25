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В Приангарье произошел пожар в больнице - РИА Новости, 25.07.2026
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19:18 25.07.2026
В Приангарье произошел пожар в больнице

В Приангарье произошел пожар в больнице, пациентов и врачей эвакуировали

© Фото : ГУ МЧС России по Иркутской областиПожар в здании участковой больницы села Шелехово в Приангарье
Пожар в здании участковой больницы села Шелехово в Приангарье - РИА Новости, 1920, 25.07.2026
© Фото : ГУ МЧС России по Иркутской области
Пожар в здании участковой больницы села Шелехово в Приангарье
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В больнице села Шелехово в Приангарье произошел пожар, горела кровля.
  • Пациенты и врачи не пострадали, эвакуация была проведена своевременно.
  • Дознаватели приступили к выяснению причин возгорания.
ИРКУТСК, 25 июл - РИА Новости. Пожар произошел в больнице села Шелехово в Приангарье, пациенты и врачи не пострадали, была своевременно проведена эвакуация, сообщает губернатор региона Игорь Кобзев.
"Утром произошел пожар в здании участковой больницы села Шелехово Тайшетского муниципального округа. Горела кровля. Скажу сразу - никто из персонала и пациентов больницы не пострадал. Сотрудники учреждения сразу начали эвакуацию, помогали и местные жители", - написал Кобзев в канале на платформе "Макс".
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Он отметил, что пациентов перевезли в пункт временного размещения, а чуть позднее транспортировали в Тайшетскую районную больницу. Их жизни ничто не угрожает.
Силами пожарных подразделений возгорание удалось оперативно ликвидировать, подключились добровольные пожарные формирования. На месте работает министр здравоохранения региона Андрей Модестов. Также к работе приступили дознаватели, которым предстоит выяснить причины возгорания.
Представители подрядной организации, которая занималась возведением этого объекта, введенного в эксплуатацию в 2024 году, обследовали кровлю и внутренние помещения. Будут составлены дефектные ведомости и дана оценка причиненного ущерба.
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