На Тюменском НПЗ ликвидировали пожар

Краткий пересказ от РИА ИИ
- На территории Тюменского НПЗ упал украинский БПЛА, произошло возгорание.
- Пожар на Тюменском НПЗ ликвидирован, погибших и пострадавших нет.
МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Пожар на нефтеперерабатывающем заводе в Тюмени ликвидирован, погибших и пострадавших нет, сообщил губернатор Александр Моор.
Ранее глава региона сообщал, что на территории Тюменского НПЗ упал украинский БПЛА, произошло возгорание.
Он уточнил, что размер и характер причиненного ущерба устанавливаются.
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22 июня 2022, 17:18