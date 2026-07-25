Рейтинг@Mail.ru
В Белгородской области мирный житель пострадал при атаке БПЛА ВСУ - РИА Новости, 25.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:49 25.07.2026 (обновлено: 13:50 25.07.2026)
В Белгородской области мирный житель пострадал при атаке БПЛА ВСУ

В белгородском селе Сергиевка мирный житель пострадал при атаке БПЛА ВСУ

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкСкорая помощь
Скорая помощь - РИА Новости, 1920, 25.07.2026
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Скорая помощь. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В селе Сергиевка Краснояружского округа несколько беспилотников ударили по административному зданию, в результате чего мужчина получил осколочные ранения.
  • В результате атак в городе Шебекино и соседних селах повреждены здания, автомобили и предприятие.
МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Мирный житель пострадал при атаке ВСУ по муниципалитетам Белгородской области, сообщили в оперативном штабе региона.
"В селе Сергиевка Краснояружского округа несколько беспилотников ударили по административному зданию. Мужчину с осколочными ранениями плеча, бедра и руки бойцы "Орлана" доставили в Краснояружскую ЦРБ. Для продолжения лечения он будет направлен в городскую больницу №2 Белгорода", - говорится в сообщении оперштаба в канале на платформе "Макс".
Кроме того, в результате атаки в городе Шебекино повреждены остекление двух многоквартирных домов, кузова и стекла шести автомобилей, в селе Ржевка транспорт посечен осколками, а в селе Белянка Шебекинского округа дрон взорвался на предприятии - повреждены цех и грузовая машина.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияБелгородская областьШебекиноВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала