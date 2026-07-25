В Белгородской области мирный житель пострадал при атаке БПЛА ВСУ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В селе Сергиевка Краснояружского округа несколько беспилотников ударили по административному зданию, в результате чего мужчина получил осколочные ранения.
- В результате атак в городе Шебекино и соседних селах повреждены здания, автомобили и предприятие.
МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Мирный житель пострадал при атаке ВСУ по муниципалитетам Белгородской области, сообщили в оперативном штабе региона.
"В селе Сергиевка Краснояружского округа несколько беспилотников ударили по административному зданию. Мужчину с осколочными ранениями плеча, бедра и руки бойцы "Орлана" доставили в Краснояружскую ЦРБ. Для продолжения лечения он будет направлен в городскую больницу №2 Белгорода", - говорится в сообщении оперштаба в канале на платформе "Макс".
Кроме того, в результате атаки в городе Шебекино повреждены остекление двух многоквартирных домов, кузова и стекла шести автомобилей, в селе Ржевка транспорт посечен осколками, а в селе Белянка Шебекинского округа дрон взорвался на предприятии - повреждены цех и грузовая машина.
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22 июня 2022, 17:18