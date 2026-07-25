ВС России поразили сухогруз и десантный катер в порту Николаева

Краткий пересказ от РИА ИИ
- ВС России поразили сухогруз, доставивший грузы для ВСУ, и быстроходный десантный катер CV-90 ВМС Украины в порту Николаева.
- Удары были нанесены высокоточным оружием воздушного базирования и ударными БПЛА.
МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Сухогруз, доставивший грузы для ВСУ, и десантный катер CV-90 ВМС Украины поражены ударами в порту Николаева, сообщило в субботу Минобороны России.
"В результате ударов высокоточным оружием воздушного базирования и ударными БПЛА поражены в порту "Николаев" (государственное предприятие "Николаевский морской торговый порт") – сухогруз, доставивший грузы, предназначенные для ВСУ, и быстроходный десантный катер CV-90 ВМС Украины", - говорится в сообщении.
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22 июня 2022, 17:18