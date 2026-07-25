В Калининградской области нашли подростка, пропавшего 22 июля

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Четырнадцатилетний подросток ушел из квартиры в Правдинске Калининградской области 22 июля.
- Подросток найден живым, сообщило региональное управление МВД РФ.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 июл – РИА Новости. Четырнадцатилетний подросток, который в среду ушел из квартиры в Правдинске Калининградской области, найден живым, сообщило региональное управление МВД РФ.
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"Найден, жив", – говорится в канале УМВД на платформе "Макс", где пока не уточняются подробности.
В пятницу ведомство сообщало о розыске 14-летнего мальчика, который 22 июля ушел из квартиры в Правдинске.
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