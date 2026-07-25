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В Калининградской области нашли подростка, пропавшего 22 июля - РИА Новости, 25.07.2026
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13:44 25.07.2026
В Калининградской области нашли подростка, пропавшего 22 июля

МВД: в Калининградской области нашли живым подростка, пропавшего 22 июля

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкАвтомобиль полиции
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 25.07.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Четырнадцатилетний подросток ушел из квартиры в Правдинске Калининградской области 22 июля.
  • Подросток найден живым, сообщило региональное управление МВД РФ.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 июл – РИА Новости. Четырнадцатилетний подросток, который в среду ушел из квартиры в Правдинске Калининградской области, найден живым, сообщило региональное управление МВД РФ.
«

"Найден, жив", – говорится в канале УМВД на платформе "Макс", где пока не уточняются подробности.

В пятницу ведомство сообщало о розыске 14-летнего мальчика, который 22 июля ушел из квартиры в Правдинске.
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ПроисшествияКалининградская областьМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
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