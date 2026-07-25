На Пхукете чиновник насмерть сбил россиянина, сообщили СМИ

Портал отмечает, что россиянин переходил дорогу неподалеку от расположенного на обочине трассы магазина Seven Eleven, однако не уточняет, был ли на месте наезда пешеходный переход. На размещенной порталом фотографии виден дорожный знак "конец всех ограничений", однако не видно знака "пешеходный переход" или "зебры" на асфальте. Также на фото виден припаркованный в скоростной полосе чуть дальше места наезда черный внедорожник Ford Everest.