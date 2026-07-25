На Пхукете чиновник насмерть сбил россиянина, сообщили СМИ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В районе Тхаланг на Пхукете чиновник на внедорожнике Ford Everest сбил насмерть 41-летнего гражданина России Леонида Юровского.
- Происшествие случилось вечером 23 июля около 17:00 по местному времени на четырехполосной трассе.
- Водитель дождался полиции на месте происшествия и дал показания, ему еще не были предъявлены обвинения, так как следствие пока не пришло к окончательному выводу о причинах происшествия.
БАНГКОК, 25 июл – РИА Новости. Чиновник администрации таиландской островной провинции Пхукет, находясь за рулем внедорожника Ford Everest, сбил насмерть россиянина, переходившего четырехполосное шоссе в районе Тхаланг, сообщает в субботу новостной портал Phuket News со ссылкой на полицию.
"Полиция района Тхаланг сообщает, что вечером в четверг, 23 июля, около 17.00 (13.00 мск) автомобиль Ford черного цвета, двигавшийся в скоростной полосе четырехполосной трассы в районе Тхаланг, сбил 41-летнего гражданина России Леонида Юровского, переходившего дорогу. Пострадавший был доставлен в больницу района Тхаланг, однако врачам не удалось его спасти и он скончался в больнице тем же вечером", - говорится в сообщении.
Портал отмечает, что россиянин переходил дорогу неподалеку от расположенного на обочине трассы магазина Seven Eleven, однако не уточняет, был ли на месте наезда пешеходный переход. На размещенной порталом фотографии виден дорожный знак "конец всех ограничений", однако не видно знака "пешеходный переход" или "зебры" на асфальте. Также на фото виден припаркованный в скоростной полосе чуть дальше места наезда черный внедорожник Ford Everest.
Полицейские сообщили порталу, что водитель внедорожника Тханет Навалонг, оказавшийся руководящим работником администрации провинции Пхукет, дождался полиции на месте происшествия и дал показания. На момент публикации ему еще не были предъявлены обвинения, так как следствие пока не пришло к окончательному выводу о причинах происшествия. Автомобиль чиновника направлен на техническую криминалистическую экспертизу, сообщает портал.
Согласно информации портала, которая подтверждается и информацией отдела общественных связей администрации островной провинции, Тханет Навалонг занимает должность постоянного секретаря провинциальной администрации Пхукета, вторую по уровню после губернатора провинции. Он был назначен на эту должность в июне после того, как его предшественник был арестован по делу о коррупции. Ранее Навалонг служил главой администрации одного из районов соседней с Пхукетом провинции Пханга.
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