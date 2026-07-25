Краткий пересказ от РИА ИИ
- Дмитрий Песков заявил, что Россия продолжит с удвоенной энергией разъяснять свою позицию по Украине.
- Условия для остановки боевых действий были изложены в МИД два года назад, и все может остановиться, если киевский режим примет соответствующие решения.
МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Партнеры РФ должны знать позицию Москвы по Украине, Россия продолжит разъяснять ее с удвоенной энергией, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Значит, мы недостаточно эффективно рассказывали о первопричинах. Мы продолжим это делать с удвоенной энергией. Наши партнеры должны знать нашу позицию. Будем доносить до наших партнеров нашу позицию", - сказал он "Российской газете".
Президент РФ Владимир Путин ранее в субботу отреагировал на предложение своего казахстанского коллеги Касым-Жомарта Токаева "заморозить" конфликт на Украине, подробно рассказав ему о ходе СВО, сообщил Песков.
В свою очередь Песков напомнил, что условия для остановки боевых действий были изложены в МИД РФ два года назад - они понятные. Все может остановиться, если киевский режим примет соответствующие решения.
Во время выступления в МИД РФ в 2024 году Путин назвал условия для завершения украинского конфликта, в том числе указав на необходимость Киева вывести войска из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, а также заявить об отказе от планов вступления в НАТО. Россия также неоднократно отмечала, что заинтересована в том, чтобы урегулирование носило долгосрочный характер.