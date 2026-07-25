Рейтинг@Mail.ru
Партнеры России должны знать позицию Москвы по Украине, заявил Песков - РИА Новости, 25.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:18 25.07.2026 (обновлено: 21:27 25.07.2026)
Партнеры России должны знать позицию Москвы по Украине, заявил Песков

Песков: партнеры России должны знать позицию Москвы по Украине

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 25.07.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Дмитрий Песков заявил, что Россия продолжит с удвоенной энергией разъяснять свою позицию по Украине.
  • Условия для остановки боевых действий были изложены в МИД два года назад, и все может остановиться, если киевский режим примет соответствующие решения.
МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Партнеры РФ должны знать позицию Москвы по Украине, Россия продолжит разъяснять ее с удвоенной энергией, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Значит, мы недостаточно эффективно рассказывали о первопричинах. Мы продолжим это делать с удвоенной энергией. Наши партнеры должны знать нашу позицию. Будем доносить до наших партнеров нашу позицию", - сказал он "Российской газете".
Российский военнослужащий в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 25.07.2026
Песков: с учетом позиции Киева заморозка конфликта на Украине невозможна
Вчера, 20:25
Президент РФ Владимир Путин ранее в субботу отреагировал на предложение своего казахстанского коллеги Касым-Жомарта Токаева "заморозить" конфликт на Украине, подробно рассказав ему о ходе СВО, сообщил Песков.
В свою очередь Песков напомнил, что условия для остановки боевых действий были изложены в МИД РФ два года назад - они понятные. Все может остановиться, если киевский режим примет соответствующие решения.
Во время выступления в МИД РФ в 2024 году Путин назвал условия для завершения украинского конфликта, в том числе указав на необходимость Киева вывести войска из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, а также заявить об отказе от планов вступления в НАТО. Россия также неоднократно отмечала, что заинтересована в том, чтобы урегулирование носило долгосрочный характер.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 25.07.2026
Песков рассказал, что думают в Кремле о позиции Казахстана по Украине
Вчера, 21:21
 
РоссияМоскваУкраинаДмитрий ПесковКасым-Жомарт Токаев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала