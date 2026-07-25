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Песков рассказал об условиях остановки боевых действий - РИА Новости, 25.07.2026
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20:27 25.07.2026 (обновлено: 20:35 25.07.2026)
Песков рассказал об условиях остановки боевых действий

Песков: все может остановиться до конца суток, если Киев примет решение

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 25.07.2026
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что условия для остановки боевых действий были изложены два года назад МИД РФ.
  • По словам Пескова, боевые действия могут прекратиться сегодня же, если киевский режим примет соответствующие решения.
ОМСК, 25 июл – РИА Новости. Условия для остановки боевых действий были изложены два года назад, они понятные, все может остановиться, если киевский режим примет соответствующие решения, заявил в субботу журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Президент РФ Владимир Путин ранее отреагировал на предложение своего казахстанского коллеги Касым-Жомарта Токаева "заморозить" конфликт на Украине, подробно рассказав ему о ходе СВО, сообщил Песков.
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Песков напомнил, что условия для остановки боевых действий были изложены в МИД РФ два года назад. "Они понятные, последовательные. Поэтому это все может остановиться сегодня до конца суток, если киевский режим примет соответствующие решения", - сказал пресс-секретарь президента РФ.
Во время выступления в МИД РФ в 2024 году Путин назвал условия для завершения украинского конфликта, в том числе указав на необходимость Киева вывести войска из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, а также заявить об отказе от планов вступления в НАТО. Россия также неоднократно отмечала, что заинтересована в том, чтобы урегулирование носило долгосрочный характер.
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