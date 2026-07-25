Краткий пересказ от РИА ИИ Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что условия для остановки боевых действий были изложены два года назад МИД РФ.

По словам Пескова, боевые действия могут прекратиться сегодня же, если киевский режим примет соответствующие решения.

ОМСК, 25 июл – РИА Новости. Условия для остановки боевых действий были изложены два года назад, они понятные, все может остановиться, если киевский режим примет соответствующие решения, заявил в субботу журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Президент РФ Владимир Путин ранее отреагировал на предложение своего казахстанского коллеги Касым-Жомарта Токаева "заморозить" конфликт на Украине, подробно рассказав ему о ходе СВО, сообщил Песков.

Песков напомнил, что условия для остановки боевых действий были изложены в МИД РФ два года назад. "Они понятные, последовательные. Поэтому это все может остановиться сегодня до конца суток, если киевский режим примет соответствующие решения", - сказал пресс-секретарь президента РФ.