Краткий пересказ от РИА ИИ
- Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что условия для остановки боевых действий были изложены два года назад МИД РФ.
- По словам Пескова, боевые действия могут прекратиться сегодня же, если киевский режим примет соответствующие решения.
ОМСК, 25 июл – РИА Новости. Условия для остановки боевых действий были изложены два года назад, они понятные, все может остановиться, если киевский режим примет соответствующие решения, заявил в субботу журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Президент РФ Владимир Путин ранее отреагировал на предложение своего казахстанского коллеги Касым-Жомарта Токаева "заморозить" конфликт на Украине, подробно рассказав ему о ходе СВО, сообщил Песков.
Песков напомнил, что условия для остановки боевых действий были изложены в МИД РФ два года назад. "Они понятные, последовательные. Поэтому это все может остановиться сегодня до конца суток, если киевский режим примет соответствующие решения", - сказал пресс-секретарь президента РФ.
Во время выступления в МИД РФ в 2024 году Путин назвал условия для завершения украинского конфликта, в том числе указав на необходимость Киева вывести войска из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, а также заявить об отказе от планов вступления в НАТО. Россия также неоднократно отмечала, что заинтересована в том, чтобы урегулирование носило долгосрочный характер.