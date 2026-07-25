Рейтинг@Mail.ru
Путин отреагировал на предложение Токаева заморозить конфликт на Украине - РИА Новости, 25.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:21 25.07.2026 (обновлено: 20:22 25.07.2026)
Путин отреагировал на предложение Токаева заморозить конфликт на Украине

Песков: Путин отреагировал на предложение Токаева заморозить конфликт на Украине

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время встречи в Омске
Президент РФ Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время встречи в Омске - РИА Новости, 1920, 25.07.2026
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время встречи в Омске
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Владимир Путин отреагировал на предложение президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева заморозить конфликт на Украине.
  • Токаев предложил вернуться к стамбульской формуле урегулирования.
ОМСК, 25 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин отреагировал на предложение своего казахстанского коллеги Касым-Жомарта Токаева заморозить конфликт на Украине, подробно рассказав ему о ходе СВО, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее Токаев на встрече в Омске с Путиным предложил заморозить украинский конфликт и вернуться к стамбульской формуле урегулирования.
"Конечно, (отреагировал - ред.). Он подробно ему все рассказал про специальную военную операцию", - сказал Песков.
Так он ответил на вопрос о том, как президент РФ ходе беседы отреагировал на соответствующее предложение Токаева.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на пленарной сессии XXII Форума межрегионального сотрудничества Российской Федерации и Республики Казахстан в Омске - РИА Новости, 1920, 25.07.2026
Конфликт на Украине на руку противникам России, заявил Токаев
Вчера, 19:17
 
РоссияУкраинаКасым-Жомарт ТокаевВладимир ПутинДмитрий Песков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала