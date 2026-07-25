Путин отреагировал на предложение Токаева заморозить конфликт на Украине

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Владимир Путин отреагировал на предложение президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева заморозить конфликт на Украине.
- Токаев предложил вернуться к стамбульской формуле урегулирования.
ОМСК, 25 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин отреагировал на предложение своего казахстанского коллеги Касым-Жомарта Токаева заморозить конфликт на Украине, подробно рассказав ему о ходе СВО, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Конечно, (отреагировал - ред.). Он подробно ему все рассказал про специальную военную операцию", - сказал Песков.
Так он ответил на вопрос о том, как президент РФ ходе беседы отреагировал на соответствующее предложение Токаева.