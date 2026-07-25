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Песков заявил об отсутствии подвижек в двусторонних отношениях России и США - РИА Новости, 25.07.2026
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14:43 25.07.2026 (обновлено: 14:46 25.07.2026)
Песков заявил об отсутствии подвижек в двусторонних отношениях России и США

Песков: подвижек в двусторонних отношениях России и США нет

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 25.07.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Дмитрий Песков заявил об отсутствии подвижек в двусторонних отношениях России и США.
  • Американская сторона по-прежнему индексирует отношения с Москвой на украинское урегулирование.
МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил об отсутствии каких-либо подвижек в двусторонних отношения России и США.
"Американцы — в двустороннем плане никаких подвижек нет, в плане двусторонних отношений", - сказал Песков "Известиям", комментируя текущее развитие российско-американских отношений.
Пресс-секретарь президента РФ добавил, что американская сторона по-прежнему индексирует отношения с Москвой на украинское урегулирование.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 25.07.2026
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