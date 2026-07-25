Краткий пересказ от РИА ИИ
- Дмитрий Песков заявил об отсутствии подвижек в двусторонних отношениях России и США.
- Американская сторона по-прежнему индексирует отношения с Москвой на украинское урегулирование.
МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил об отсутствии каких-либо подвижек в двусторонних отношения России и США.
Пресс-секретарь президента РФ добавил, что американская сторона по-прежнему индексирует отношения с Москвой на украинское урегулирование.