Средняя пенсия неработающих россиян выросла на 1,8 тысячи рублей за год

Краткий пересказ от РИА ИИ Средний размер пенсионного обеспечения неработающих россиян за год вырос на 1833 рубля.

В июне 2026 года средняя пенсия неработающих граждан составила 25 838 рублей.

МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Средний размер пенсии у неработающих россиян за год вырос примерно на 1,8 тысячи рублей, следует из данных Социального фонда, с которыми ознакомилось РИА Новости.

Так, в июне она в среднем составила 25 838 рублей, тогда как в прошлому году — 24 005 рублей.

При этом Соцфонд ранее сообщал, что в двух регионах — Чукотском и Ненецком автономных округах — пенсия работающих россиян превысила 35 тысяч рублей.