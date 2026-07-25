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Средняя пенсия неработающих россиян выросла на 1,8 тысячи рублей за год - РИА Новости, 25.07.2026
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08:55 25.07.2026 (обновлено: 09:27 25.07.2026)
Средняя пенсия неработающих россиян выросла на 1,8 тысячи рублей за год

Соцфонд: средняя пенсия неработающих россиян за год выросла на 1,8 тысячи рублей

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкПенсионное удостоверение и деньги
Пенсионное удостоверение и деньги - РИА Новости, 1920, 25.07.2026
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Средний размер пенсионного обеспечения неработающих россиян за год вырос на 1833 рубля.
  • В июне 2026 года средняя пенсия неработающих граждан составила 25 838 рублей.
МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Средний размер пенсии у неработающих россиян за год вырос примерно на 1,8 тысячи рублей, следует из данных Социального фонда, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Так, в июне она в среднем составила 25 838 рублей, тогда как в прошлому году — 24 005 рублей.
При этом Соцфонд ранее сообщал, что в двух регионах — Чукотском и Ненецком автономных округах — пенсия работающих россиян превысила 35 тысяч рублей.
В августе пройдет перерасчет выплат. Прибавка составит 17,3%, а для участников программы софинансирования и родителей, направивших маткапитал на пенсию, — 19,3%.
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