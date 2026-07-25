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Глава МИД Китая сделал заявление об отношениях с Россией - РИА Новости, 25.07.2026
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04:57 25.07.2026 (обновлено: 05:05 25.07.2026)
Глава МИД Китая сделал заявление об отношениях с Россией

Глава МИД КНР Ван И призвал Россию и Китай укреплять сотрудничество в ШОС

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел КНР Ван И
Министр иностранных дел КНР Ван И - РИА Новости, 1920, 25.07.2026
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Министр иностранных дел КНР Ван И. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Министр иностранных дел КНР Ван И заявил о необходимости укрепления взаимодействия Пекина и Москвы на многосторонних площадках.
  • Ван И подчеркнул важность совместной поддержки развития и укрепления Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).
  • Глава МИД КНР отметил, что ШОС стала важной силой, способствующей обеспечению мировой стабильности.
ПЕКИН, 25 июл - РИА Новости. Пекин и Москва должны укреплять взаимодействие на многосторонних площадках, совместно развивать Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС), заявил министр иностранных дел КНР Ван И.
В пятницу в Киргизии состоялась встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова и главы МИД КНР Ван И.
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"Стороны должны укреплять взаимодействие на многосторонних площадках", - приводит слова китайского дипломата в субботу официальный сайт МИД КНР.
Ван И добавил, что Пекин надеется на дальнейшую взаимную поддержку в ООН и других международных организациях. "Обе стороны должны совместно поддерживать дальнейшее развитие и укрепление ШОС, продвигать шанхайский дух и придавать новый импульс совершенствованию глобального управления и построению сообщества единой судьбы человечества", - сказал он.
По словам главы китайского МИД, сегодня ШОС стала важной силой, способствующей обеспечению мировой стабильности, а международный авторитет организации продолжает расти.
ШОС - международная организация, основанная в 2001 году. В нее входят Белоруссия, Индия, Иран, Казахстан, Киргизия, Китай, Пакистан, Россия, Таджикистан и Узбекистан. Страны-партнеры - Азербайджан, Армения, Афганистан, Бахрейн, Египет, Камбоджа, Катар, Кувейт, Мальдивы, Монголия, Мьянма, Непал, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, Турция, Лаос и Шри-Ланка.
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