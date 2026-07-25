Глава МИД Китая сделал заявление об отношениях с Россией

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Министр иностранных дел КНР Ван И заявил о необходимости укрепления взаимодействия Пекина и Москвы на многосторонних площадках.
- Ван И подчеркнул важность совместной поддержки развития и укрепления Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).
- Глава МИД КНР отметил, что ШОС стала важной силой, способствующей обеспечению мировой стабильности.
ПЕКИН, 25 июл - РИА Новости. Пекин и Москва должны укреплять взаимодействие на многосторонних площадках, совместно развивать Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС), заявил министр иностранных дел КНР Ван И.
"Стороны должны укреплять взаимодействие на многосторонних площадках", - приводит слова китайского дипломата в субботу официальный сайт МИД КНР.
Ван И добавил, что Пекин надеется на дальнейшую взаимную поддержку в ООН и других международных организациях. "Обе стороны должны совместно поддерживать дальнейшее развитие и укрепление ШОС, продвигать шанхайский дух и придавать новый импульс совершенствованию глобального управления и построению сообщества единой судьбы человечества", - сказал он.
По словам главы китайского МИД, сегодня ШОС стала важной силой, способствующей обеспечению мировой стабильности, а международный авторитет организации продолжает расти.
ШОС - международная организация, основанная в 2001 году. В нее входят Белоруссия, Индия, Иран, Казахстан, Киргизия, Китай, Пакистан, Россия, Таджикистан и Узбекистан. Страны-партнеры - Азербайджан, Армения, Афганистан, Бахрейн, Египет, Камбоджа, Катар, Кувейт, Мальдивы, Монголия, Мьянма, Непал, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, Турция, Лаос и Шри-Ланка.