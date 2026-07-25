Министр иностранных дел КНР Ван И. Архивное фото

Министр иностранных дел КНР Ван И

Глава МИД Китая сделал заявление об отношениях с Россией

Краткий пересказ от РИА ИИ Министр иностранных дел КНР Ван И заявил о необходимости укрепления взаимодействия Пекина и Москвы на многосторонних площадках.

Ван И подчеркнул важность совместной поддержки развития и укрепления Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

Глава МИД КНР отметил, что ШОС стала важной силой, способствующей обеспечению мировой стабильности.

ПЕКИН, 25 июл - РИА Новости. Пекин и Москва должны укреплять взаимодействие на многосторонних площадках, совместно развивать Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС), заявил министр иностранных дел КНР Ван И.

В пятницу в Киргизии состоялась встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова и главы МИД КНР Ван И.

"Стороны должны укреплять взаимодействие на многосторонних площадках", - приводит слова китайского дипломата в субботу официальный сайт МИД КНР

Ван И добавил, что Пекин надеется на дальнейшую взаимную поддержку в ООН и других международных организациях. "Обе стороны должны совместно поддерживать дальнейшее развитие и укрепление ШОС, продвигать шанхайский дух и придавать новый импульс совершенствованию глобального управления и построению сообщества единой судьбы человечества", - сказал он.

По словам главы китайского МИД, сегодня ШОС стала важной силой, способствующей обеспечению мировой стабильности, а международный авторитет организации продолжает расти.