В Роспотребнадзоре рассказали, когда можно потребовать замену номера

Краткий пересказ от РИА ИИ Потребитель вправе потребовать замены номера или уменьшения стоимости проживания, если обнаружены недостатки или несоответствия заявленным условиям.

Номер должен соответствовать заявленной при бронировании категории и комплектации, а постельное белье и полотенца должны быть чистыми и сухими, без следов использования.

МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Потребовать замены номера или же уменьшения стоимости возможно в случае обнаружения недостатков или несоответствий заявленным условиям проживания, сообщили РИА Новости в Роспотребнадзоре.

"Если условия проживания не соответствуют заявленным или в номере обнаружены неисправности, потребитель вправе по своему выбору потребовать: безвозмездного устранения недостатков в кратчайшие сроки; равноценной замены номера на другой, соответствующий категории; уменьшения стоимости", - говорится в сообщении.

Роспотребнадзоре добавили, что постельное белье и полотенца должны быть чистыми, сухими, без пятен, волос и следов использования. Запах сырости или плесени недопустим – это признак нарушения режима стирки и сушки.