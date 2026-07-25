В Роспотребнадзоре рассказали, когда можно потребовать замену номера

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Потребитель вправе потребовать замены номера или уменьшения стоимости проживания, если обнаружены недостатки или несоответствия заявленным условиям.
- Номер должен соответствовать заявленной при бронировании категории и комплектации, а постельное белье и полотенца должны быть чистыми и сухими, без следов использования.
МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Потребовать замены номера или же уменьшения стоимости возможно в случае обнаружения недостатков или несоответствий заявленным условиям проживания, сообщили РИА Новости в Роспотребнадзоре.
"Если условия проживания не соответствуют заявленным или в номере обнаружены неисправности, потребитель вправе по своему выбору потребовать: безвозмездного устранения недостатков в кратчайшие сроки; равноценной замены номера на другой, соответствующий категории; уменьшения стоимости", - говорится в сообщении.
В Роспотребнадзоре добавили, что постельное белье и полотенца должны быть чистыми, сухими, без пятен, волос и следов использования. Запах сырости или плесени недопустим – это признак нарушения режима стирки и сушки.
"Номер должен соответствовать той категории и комплектации, которая была заявлена при бронировании", - заключили в ведомстве.
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