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Венгрия должна была наложить вето на санкции против России, заявил Орбан - РИА Новости, 25.07.2026
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14:00 25.07.2026
Венгрия должна была наложить вето на санкции против России, заявил Орбан

Орбан: Венгрия обязана была наложить вето на 21-й пакет санкций против России

© AP Photo / Denes ErdosВиктор Орбан
Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 25.07.2026
© AP Photo / Denes Erdos
Виктор Орбан. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Бывший премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что страна заинтересована в нефти и газе из России.
  • Венгрия должна была наложить вето на 21-й пакет санкций ЕС, запрещающий импорт российских энергоносителей, защищая свои интересы.
БУДАПЕШТ, 25 июл - РИА Новости. Венгрия заинтересована в нефти и газе из России, поэтому обязана была наложить вето на 21-й пакет санкций, который запрещает импорт российских энергоносителей в Европу, заявил бывший премьер-министр страны Виктор Орбан.
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"Нас обвиняли в том, что мы представляем интересы России. Эта ложь имела успех, но на самом деле всё наоборот: мы защищали свои интересы. Венгрии нужны были и сейчас нужны нефть и газ из России. Это в интересах Венгрии", - сказал Орбан, выступая в румынском городе Бэиле-Тушнад с ежегодной речью.
Орбан напомнил, что на днях был принят 21-й пакет санкций ЕС против России.
"Венгерское правительство обязано было наложить вето. Не в интересах России, а в интересах Венгрии", - подчеркнул Орбан.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 25.07.2026
Пакет раздора: очередные санкции рассорили Евросоюз
Вчера, 08:00
 
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