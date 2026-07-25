Краткий пересказ от РИА ИИ
- Бывший премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что страна заинтересована в нефти и газе из России.
- Венгрия должна была наложить вето на 21-й пакет санкций ЕС, запрещающий импорт российских энергоносителей, защищая свои интересы.
БУДАПЕШТ, 25 июл - РИА Новости. Венгрия заинтересована в нефти и газе из России, поэтому обязана была наложить вето на 21-й пакет санкций, который запрещает импорт российских энергоносителей в Европу, заявил бывший премьер-министр страны Виктор Орбан.
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"Нас обвиняли в том, что мы представляем интересы России. Эта ложь имела успех, но на самом деле всё наоборот: мы защищали свои интересы. Венгрии нужны были и сейчас нужны нефть и газ из России. Это в интересах Венгрии", - сказал Орбан, выступая в румынском городе Бэиле-Тушнад с ежегодной речью.
"Венгерское правительство обязано было наложить вето. Не в интересах России, а в интересах Венгрии", - подчеркнул Орбан.