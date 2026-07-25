Венгрия должна была наложить вето на санкции против России, заявил Орбан

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"Нас обвиняли в том, что мы представляем интересы России. Эта ложь имела успех, но на самом деле всё наоборот: мы защищали свои интересы. Венгрии нужны были и сейчас нужны нефть и газ из России. Это в интересах Венгрии", - сказал Орбан, выступая в румынском городе Бэиле-Тушнад с ежегодной речью.