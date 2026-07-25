Орбан по-русски процитировал Чернышевского, говоря о ситуации в Венгрии

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Виктор Орбан, говоря о сложившейся в Венгрии ситуации, процитировал по-русски название романа Николая Чернышевского «Что делать?».
- Орбан заявил, что сейчас жизнь в Венгрии определяют из Брюсселя, Калифорнии или Польши.
БУДАПЕШТ, 25 июл - РИА Новости. Бывший премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, говоря о сложившейся в стране ситуации, протицировал по-русски название романа Николая Чернышевского "Что делать?".
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"И вопрос в том, что же нам делать, чтобы вернуть Венгрии её форму жизни, чтобы мы, венгры, могли чувствовать себя дома", - сказал Орбан, выступая в румынском городе Бэиле-Тушнад с ежегодной речью.
"Или: что делать?" - добавил Орбан по-русски.
По его словам, сейчас после смены власти сложилась ситуация, когда жизнь в Венгрии определяют из Брюсселя, Калифорнии или Польши.
"Большинство избирателей "Тисы" еще пребывают в состоянии экономической эйфории, думают, что будет еще лучше. Что они будут меньше работать и получать больше денег. Они думают, что видят реальность, но на самом деле смотрят фильм. Они думают, что фильм документальный, но это фэнтези", - отметил Орбан.