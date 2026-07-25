Орбан по-русски процитировал Чернышевского, говоря о ситуации в Венгрии

"И вопрос в том, что же нам делать, чтобы вернуть Венгрии её форму жизни, чтобы мы, венгры, могли чувствовать себя дома", - сказал Орбан, выступая в румынском городе Бэиле-Тушнад с ежегодной речью.

"Большинство избирателей "Тисы" еще пребывают в состоянии экономической эйфории, думают, что будет еще лучше. Что они будут меньше работать и получать больше денег. Они думают, что видят реальность, но на самом деле смотрят фильм. Они думают, что фильм документальный, но это фэнтези", - отметил Орбан.