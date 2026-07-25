В Курганской области отменили режим беспилотной опасности

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Курганской области утром объявили режим "Беспилотная опасность".
- Позже правительство региона сообщило о его отмене.
ЧЕЛЯБИНСК, 25 июл - РИА Новости. Режим беспилотной опасности, объявленный в Курганской области, отменили, сообщила пресс-служба правительства региона.
Беспилотная опасность объявлялась в регионе в субботу утром.
"В Курганской области отменен режим "Беспилотная опасность", - говорится в сообщении.
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