Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Свердловской области сняли режим беспилотной опасности.
- Режим длился около пяти часов.
ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 июл – РИА Новости. Режим беспилотной опасности снят в Свердловской области, сообщила пресс-служба регионального главка МЧС.
"Отбой беспилотной опасности на территории Свердловской области", – говорится в сообщении ведомства в канале на платформе "Макс".
Данный режим, введенный в субботу утром, продлился в регионе порядка пяти часов.
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